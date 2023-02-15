斷臂止血 有線6月停收費台 寬頻免費台如常 逾60萬客合約受影響

准提早6年還牌 商經局：商業考慮

有線電視的收費電視牌照原本有效期至2029年5月31日。商經局新聞稿指出，有線電視去年9月30日已去信商經局長及通訊局長提出相關申請，行政長官會同行會昨批准其終止相關服務牌照，將於6月1日終止。

商經局發言人補充，有線電視近年連年虧損、經濟環境困難，交還牌照「純屬商業考慮」；政府亦已提醒有線電視須妥善處理訂戶的退出或轉用事宜，嚴格按照《僱傭條例》處理終止收費電視服務後的員工安排。

有線寬頻隨後發新聞稿宣布，有線收費電視頻道預期於6月1日停播。有線寬頻表示，有關決定是由於本港媒體市場結構急速改變、競爭日益激烈所致，重申集團將加強投資免費頻道和多媒體服務，強調旗下免費電視、寬頻通訊等業務將不受影響。集團重申，將妥善安排現有客戶關於收費電視服務及相關事宜。

網上答合約問題 未提綜合服務收費調整

有線電視昨推出網上支援中心，就不同用戶的合約情况列出常見問題。其中所有客戶收費電視服務一律會在6月1日自動終止，惟綜合服務客戶如在5月31日或之前完約，須在完約前30日遞交終止服務通知，否則有線將以基本月費按月提供合約上其餘服務。而6月1日或之後完約的綜合服務客戶，其餘服務將不受影響，惟網頁未有交代相關客戶合約費用將如何調整。

據有線寬頻2022年中期報告，集團截至去年6月約有68.3萬收費電視客戶、20.1萬寬頻客戶及7.1萬電話客戶。本報昨查詢當中有多少人屬綜合服務客戶、相關合約款項將如何調整，有線寬頻回覆未能提供相關數字，公司將透過網頁、短訊等多種途徑通知客戶。

袁海文：交代退款安排免爭議

消委：不同服務獨立簽約應無問題

袁海文表示，有線寬頻屬大企業，亦會繼續營運，故認為受影響客戶「被走數」的風險不大。惟他關注，購買綜合服務的消費者在終止收費電視服務後，或難釐定應退款金額，憂慮出現爭議，建議有線清楚向相關用戶交代退款安排。

黃鳳嫺向本報表示，據其了解，有線寬頻綜合服務客戶應就不同服務簽署獨立合約，估計終止單一服務不會對其他服務構成問題。消委會另回覆稱，截至昨午6時，暫未接獲與事件相關投訴，另提醒有線寬頻安排足夠人手處理「可能出現的大量客戶查詢」。

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