10多非華裔排隊取籌後離開 有人認有報酬

警力加強 反恐警荷槍戒備

昨晨約7時半，逾百人輪候公眾席籌號，有非華裔人攜帶膠櫈、地蓆排隊，並播放音樂，其中一名男子以英語表示自己不諳英文，着記者訪問其他人。一名自稱運動員的難民說是友人叫他來排隊，對方會買酒及給予報酬。他說不知案件細節，又反問記者「什麼籌號？」他其後偕同一名小孩步入法院。

一名排較前位置的本地男子稱，早於昨凌晨1時許到達，因為昨天「好多人畀口供」。另一名本地中年男子說是「隨機」前來旁聽關於戴耀廷的案件，「聽吓學吓嘢，睇吓判得公唔公平」，「香港人多人排隊，就嗰嗰都走嚟排吓……一多人就覺得有着數（好處）」 。至於有什麼好處，他說不知道，稱自己純粹聽審，其他人「鍾意排隊都唔定」。

認罪9人被安排延伸庭看直播

在法院內，認罪的9名被告昨沒與受審被告在正庭內旁聽，9人分別在同一樓層的兩個延伸庭收看審訊直播。被告馮達浚、梁晃維、朱凱廸、譚凱邦、黃之鋒在同一延伸庭列席；袁嘉蔚、尹兆堅、吳敏兒、岑敖暉則在另一延伸庭。該兩個延伸庭沒劃出家屬席，其中一個更不設記者席。據記者所見，在案件開審首5日，認罪和不認罪被告均在正庭內一同聽審。另外，昨午有職員安排延伸庭旁聽者到正庭補上閒置座位，但延伸庭仍有30多個位空置。

司法機構回覆查詢稱，主審法官在審理案件時，有權就法庭內可影響司法工作的事宜等作特定指示。一般而言，認罪被告不常列席於不認罪被告的審訊，前者如欲列席，需提出申請，本案法官在考慮有關因素後已作出合適指示，司法機構沒有補充。

（港區國安法）