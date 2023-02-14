「共同串謀者原則」舉證 辯方提多項爭議

爭議戴報章文章屬「傳聞證供」

庭上曾提及，擔任控方證人的認罪被告為區諾軒、趙家賢、鍾錦麟和林景楠。辯方昨早先提出多項爭議，代表何桂藍的大律師Trevor Beel表示，控方依賴認罪首被告戴耀廷在報章的文章舉證，但戴不屬受審被告，控方亦不會傳召他作供，不能證明文章由他所寫，爭議文章屬「傳聞證供」，不能呈堂。法官李運騰聞言稱，其他被告的供辭可證明串謀計劃，辯方稍後可再爭議呈堂性。

官：所有相關串謀行為均適用被告

另外，代表林卓廷及黃碧雲的辯方大律師沈士文表示，控方沒有在開案陳辭表明引用共同串謀者原則，指出利用哪一份被告供辭來頂證誰人。法官陳慶偉認為沈有誤解，反問「控方每次開案，都要交代所用的法律原則？」法官陳仲衡認為，控方陳辭明顯會以共同串謀者原則舉證。李官補充，所有相關串謀行為和聲明均適用於被告身上。

辯方指國安法前協議不存在

官：事前行為 可呈被告心態

代表陳志全的辯方大律師馬維騉則稱，《港區國安法》於2020年6月30日實施，控方指稱的串謀控罪於翌日起發生，換言之，涉案串謀協議在國安法生效前並不存在。

李官反駁，串謀屬於「持續性罪行」，事前的行為亦會納入指控，以呈現整體情况和被告的心態（state of mind）。萬德豪亦表示，控方將會呈交證據交代涉案背景，例如戴耀廷撰寫提倡「攬炒」的文章。

（港區國安法）