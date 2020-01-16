區諾軒：一切由飯局起 戴耀廷提立會過半 戴稱可用權力爭「五大訴求」 李卓人李永達黃浩銘在席

2020年1月底飯局首商初選

初選案16名被告否認串謀顛覆國家政權罪受審，被指與港大法律學院時任副教授戴耀廷籌劃初選的同案被告、立法會前議員區諾軒，昨午以控方證人身分作供，他在庭上表現平靜。控方首先圍繞初選計劃的時序提問，區表示最早可追溯至2019年12月，本案首被告戴耀廷於《蘋果日報》發表題為〈立會奪半，走向真普選重要一步〉的文章，他知悉該文章，但沒有聯絡戴耀廷。

2020年1月底，區諾軒稱泛民主派亦留意到文章，「一切由一個飯局開始」。他說，飯局出席者包括戴耀廷、現已退出民主黨的前議員李永達、時任工黨副主席李卓人，以及當日遲到的時任社民連外務副主席黃浩銘。區說，那場飯局的重要性在於他與戴耀廷首次討論初選，李永達和李卓人亦關注在反修例運動下，泛民如何在立法會選舉取得最大勝算。

戴提3重點 包括贏更多議席 商訂機制讓「黃營」善用選票

區諾軒說，戴耀廷在飯局中提出民主派在立法會過半議席的願景，並提出3個重點，包括民主派如何贏取更多議席、如何爭取反修例「五大訴求」，以及結合「黃營媒體」和公民社會設立平台（見表）。區提及，立法會地區直選奉行比例代表制，泛民往往有過多參選名單，即使得票比建制派多，部分選區可能得不到相應比例的議席，「浪費咗一啲選票」。由於建制派於2008年起已有成熟的協調機制，各人在飯局討論民主派如何訂立機制，讓傳統民主派、激進民主派、本土派等「黃色陣營」勢力可善用選票。

有倡選前民調 戴提公民投票

被問到初選細節，區諾軒稱戴耀廷當時未提議具體計劃，但較堅持以公民投票為機制，飯局上有人擔心會消耗人力物力，建議推行選前民調。不過，戴耀廷提出的基本框架是透過公民投票得出民主派各區支持率，從而訂立出選的優先次序；若制訂協調機制，民主派理應可獲大多數議席。

稱可用基本法權力行使否決權

設獨立委會查「警暴」

區諾軒引述戴耀廷稱，民主派立法會過半議席將是「大殺傷力的憲制武器」，可回應反修例運動及爭取五大訴求。區認為是「好大的進步」，所以答應以策劃者身分舉辦初選，又稱一旦計劃如願，民主派會對政府擁有更高議價能力，亦可利用《基本法》賦予的權力行使否決權，「當時無特別指定否決的對象，不過有包括到財政預算案」。

在法官陳仲衡提問下，區諾軒說飯局上的人均是資深從政者，「對於我哋來講，呢啲（否決權）概念本身都係耳熟能詳」，例如五大訴求包涵就「警暴」問責的條款，假設民主派在立法會議席過半，就可以設立獨立調查委員會。區表示，戴耀廷當時提出了「立法會過半」的可能性，亦包括上述可能性。

法官李運騰聞言強調，本案控罪非常嚴重，希望區諾軒直接引述飯局出席者的發言，而不是提供假設陳述。區遂稱，各人均知道「立法會過半」之後，可以利用不同權力去爭取五大訴求。

稱戴「推想」直選取「66443」席

昨午庭上有一段小插曲，區諾軒提及戴耀廷建議民主派在5個直選地區取得「66443」議席，形容是對方的「推想」。負責中英翻譯的傳譯主任此時重複問「推想？」，區表示可以翻譯為「imagination」。正庭的被告欄傳出陣陣笑聲，位於延伸庭旁聽的黃之鋒和朱凱廸互望發笑。審訊今續。

【案件編號：HCCC 69/22】

明報記者

（港區國安法）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676