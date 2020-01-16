特別獎加至1萬 全馬217人達標

第10次參加渣馬的跑手葉女士表示，她本身有每天跑步習慣，今年報名參加全馬，原目標是3小時30分完成賽事，但認為天氣潮濕，憂慮影響發揮，「完成到已經好好」。參加半馬的馮女士表示，一個月前已訓練，自己在2021年曾感染新冠，不擔心會影響，認為身體狀况良好。來自廣東的廖先生亦挑戰全馬，期望可在3.5至4小時內完成，他說去年11月曾在北京參加過馬拉松，適逢現時在港工作，今次是首次在港參加馬拉松。

香港田徑總會主席關祺表示，今年比賽設有特別獎金，本地男、女全馬跑手在3小時及3個半小時內完成賽事，可獲1萬元獎金，結果共有151名男士及66名女士達標。關表示，將繼續與贊助商商討，期望未來可維持特別獎金。他說昨日有約500名海外選手參加，田總將會繼續與旅發局合作，在其他地區宣傳賽事。

疑有人闖賽道 大會稱調查

對於有報道指有未經報名者擅闖賽道，大會將調查並保留追究權利。為確保跑手安全及賽事流程暢順，任何人如對參賽者及工作人員造成影響，大會均予以譴責。

政務司副司長卓永興及多名立法會議員亦有參賽，並在facebook分享參賽感受。4小時36分19秒完成全馬的議員陸瀚民表示，有年輕人向他建議，考慮將各個運動賽事的報名費納入免稅額，鼓勵全民做運動。