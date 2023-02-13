渣馬出席率97.5%新高 11月擬再辦

細雨潮濕大霧 跑手稱礙發揮

2020年及2022年渣馬均因疫情而停辦，雖然今年復辦賽事跑手名額有3.7萬個，比2021年的1.8萬個多，但仍較疫情前高峰7萬多個少近半。本屆半馬及10公里賽事於5時45分分別在尖沙嘴彌敦道及東區走廊起跑；全馬則安排於早上6時在尖沙嘴彌敦道起步。昨晨5時許相對濕度達96%，但無阻逾千名跑手在彌敦道一帶練跑及熱身，氣氛熱烈。

特首李家超在尖沙嘴為全馬賽事主持起步禮，他走上主禮台前，特地步往海外跑手群為跑手打氣，大會亦安排工作人員舉起「Hello Hong Kong」紙牌，不時興奮揮動。李家超昨早在facebook發文表示，香港已全面復蘇，今年將會陸續舉辦多項體育和國際盛事。他說會與團隊繼續帶領香港奮力前進，全面推動民生社會經濟活動，令香港更勝從前。

起跑聲響起後，跑手有序出發，未見混亂，有跑手起步後高舉雙手歡呼，有人則向台上主禮嘉賓揮手。在終點維園，早上8時雨勢一度增強，主持人提醒跑手衝終點收步時小心地滑，不少跑手抵達終點後振臂高呼，又與跑伴拍照留念；賽事沿路吸引不少市民駐足觀賞，維園通往中央圖書館的天橋更有數十名市民遠眺跑手衝線。

大會昨日中午12時總結賽事，關祺稱今屆參賽名額有3.7萬個，35,644人確認出賽及領取選手包，最終有34,783人登記出賽，出席率近97.5%，為歷屆最高，相信市民在疫情後都期待參賽，希望社會復常。他期望下一場渣馬能增加更多參賽名額，亦會按國際田聯「金標」賽事認證，全力找足夠精英跑手來港。

35人送院4嚴重 熱衰竭頸痛

醫管局表示，截至昨午5時，累計35名跑手送院，當中4人情况嚴重，10人穩定，21人出院；情况嚴重的跑手均在律敦治醫院留醫，部分人出現熱衰竭以及頸部疼痛等。

大會表示，賽事期間溫度為攝氏19至24度，濕度是90%至100%，日出後氣溫較高，導致有跑手體溫過高、熱衰竭及頭暈等，地面潮濕亦令跑手扭傷。