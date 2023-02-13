盧文端：23條諮詢立法 今年不宜 稱逢台灣大選敏感時刻 保安局：續推展立法適時諮詢

劉兆佳：勿予西方藉口打壓

保安局回應稱，特區有憲制責任及實際需要為23條立法，會繼續積極推展立法工作，適時展開公眾諮詢，但回覆無提及具體立法時間。

盧：國安法保底 23條未太迫切

盧文端在文中提到世界疫情消退，國內外通關復常，是全面啟動「拼經濟」的關鍵時刻；又指出香港將失去的機會搶回來，才是最迫切任務和市民最大期望，認為有爭議的事理應暫放下。盧於文章稱，現時已有《港區國安法》「保底」，23條立法沒很大迫切性。

盧文端引述中聯辦主任鄭雁雄以往任駐港國安公署署長曾強調「必須充分明確保持香港的獨特地位和優勢既是香港利益更是國家利益」，指這表達中央對保持和發揮香港獨特優勢的高度重視，認為面對美國打壓，香港在國家對外開放格局發揮聯通世界的角色更重要。他說國家疫後啟動多邊外交時，香港最重要應將優勢和潛力「最大化地」釋放，加強聯通世界功能，而非急於分散精力啟動23條立法應對爭議。

盧又提到，台灣下半年進入領導人大選敏感時刻，如展開23條立法引發爭議，極可能讓民進黨藉機抹黑一國兩制、蠱惑民眾騙取選票，「撈取執政權繼續搞台獨」。

全國港澳研究會顧問劉兆佳指出，國安法已涵蓋香港主要國安威脅，從總體國家安全觀而言，23條未能涵蓋所有風險，隨國際形勢變化以至不斷出現愈趨多樣化的國安威脅，「23條立法迫切性有限」，現需思考如何令有關立法可使香港更有能力維護國安。他說23條立法時間表和工作非單純由特區政府決定，中央亦積極參與。

劉兆佳認為國安未受嚴重威脅下，特區政府應先集中復常後經濟發展、改善民生、強化凝聚社會，或更合乎當前急切需要，「明年、後年（立法）都未遲」，「你也不想做任何事破壞現在較平和的政治氣氛，也不想給西方勢力藉口打壓香港」。

陳克勤：期望盡快立法

立法會保安事務委員會主席、民建聯陳克勤表示尊重盧文端看法，但社會有其他聲音認為應盡快就23條立法，他期望盡快立法，指社會現較平靜，國安法實施後社會對國安意識和定義更清晰，料立法工作不會如昔日引起很大爭議或風波。至於社會和經濟復常應否優先於23條立法，他認為「兩者無排他性」。

保安局前局長、新民黨議員黎棟國稱未看盧的文章，不宜評論看法，但指政府謀發展，有能量同時處理不同工作，但理解地緣政治複雜，面對新形勢需小心處理23條，「需時處理好是理解的」，最重要「寫得好、諗得透徹」和堵塞國安漏洞。

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