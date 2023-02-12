套餐收費達標率遠遜承諾 中大醫院：正與政府商定義

醫衛局：一直監察落實情况

本報向醫衛局查詢港府和中大醫院何時開始討論修訂套餐式收費達標定義、估計何時修改；另對港怡醫院多年套餐收費未達標、如何監察或確保兩院履行承諾。局方回應稱，政府會審視院方每年提交的數據、評估醫院能否達標，重申將一直監察兩間私家醫院落實套餐式收費情况，並正就過去醫院履行有關服務契約要求作相關跟進。

2021年啟用的中大醫院付1000元象徵式收費獲取地皮建院，並獲借貸40.33億元。該院曾承諾多項服務條件，包括透過套餐式收費提供標準病牀服務，營運首年佔其住院病牀日數的五成。但根據立法會文件，醫院營運首年的套餐式收費達標率僅兩成，低於當年承諾。院方解釋新冠疫情致未能開拓客源。

港怡開業3年未達標 曾改定義

被問最新套餐式收費達標率，馮康稱未能回答，因正與政府磋商相關收費達標率定義，如「邊啲醫院病牀包或者唔包」，形容當初定義似乎「不是很清晰」。

除中大醫院，港怡醫院就黃竹坑用地投標時有多項承諾，包括有51%套餐收費等，當年其標書在「服務建議」和地價總評分中得分最高並中標。該院2017年開業，至2020年時任執行總裁仍承認套餐式收費未能達標，隨後沒公布相關資訊。本報前日向港怡查詢最新套餐服務比率、將如何確保達標等，至截稿前未有回應。

彭鴻昌倡公開定義達標率

社區組織協會幹事彭鴻昌指出，部分私院在契約上曾針對套餐式收費作承諾，基於合約精神、問題涉及公帑和公共資源時，院方若未達標應交代。他補充，港怡醫院開業後曾調整有關「套餐式收費」定義，認為病人或無所適從，建議院方就定義、達標率保持公開、透明，有助公眾監察。

醫療衛生界立法會議員林哲玄形容，套餐式收費為「一次性的醫療保險」，主要保障未有醫療保險的求醫者，並非所有病人均需使用，故醫院未有達標或受多個因素影響，又稱政府訂立的「跑數文化」令市民誤會不達標等同壞事。他指出，私家醫院未能履行承諾固然要跟進，惟認為毋須「大家向（醫院）掟石仔」地高調處理。

明報記者 何珮瑚