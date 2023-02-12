奪命意外暫未查完 工權會盼報告公開

勞工及福利局長孫玉菡上月曾就意外調查進展回應稱，待專家報告後「就可以採取必要的檢控行動」，形容「差幾步」。至於會否公開調查報告，他當時稱明白公眾關心事件，正思考如何在不影響檢控下交代更多資料。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文指出，以往調查工業意外蒐證期長達半年，故勞工處仍未交代調查報告屬情理之中。她說按以往經驗，即使結果證實承建商失誤需檢控，個案亦要排期上庭，需約一年，屆時才可清晰了解事故來龍去脈，故建議勞工處就今次事件向大眾公開調查報告，達至公開透明。

勞聯勞工界議員周小松認為，勞工處應仔細調查意外成因，而為免工程延誤太久，涉事地盤涉及房屋項目全面復工亦合理，惟需確保工地安全。

勞處：適當交代結果

勞工處回覆本報查詢稱，因上述提及的意外牽涉的問題較多，情况較複雜，需較長時間調查，將盡快完成餘下調查工作，以確定意外成因及查找有關持責者法律責任。處方又說，待完成調查後會適當交代結果。