精進去年底獲復工紙 3起重塔移除 天秤重裝無期 安達臣「居屋」勢延一年

【明報專訊】秀茂坪安達臣道房協資助出售項目（房協居屋）地盤去年9月發生天秤（塔式起重機）倒塌工業意外，勞工處其後發出「暫時停工通知書」。房協向本報證實承建商去年底獲發「撤銷暫時停工通知書」，3個天秤已移除；惟消息透露因已停工約5個月，且未有重置天秤時間，原定項目今年開售、2024/25年度落成的目標恐難達，最快要延至明年推售、2026年才建成。有測量界人士稱工程「追落後」有困難，料只可追回1至2個月；有工程界人士則說，倘勞工處調查意外成因涉承建商責任，不排除房協需撤換承建商，屆時項目或延至2027年竣工。
明報記者 區慧盈
涉1400伙 原今年售或延明年
去年9月釀3死6傷的房協安達臣道R2-2號地盤，總面積約1.75公頃，將興建6座高16至23層資助出售房屋，涉約1400伙，原預計2024/25年度建成，佔該年度房協資助房屋量一半（見表）。房協回應本報查詢稱，就地盤內原有3個天秤，承建商精進建築有限公司已先後於去年11至12月收到勞工處的「撤銷暫時停工通知書」，現時3個天秤已移除，房協會繼續檢視工程進度及作適當安排。
該項目因中高層單位或可享海景，被視為資助出售房屋「樓王」，惟消息稱項目原定去年開展上蓋工程、今年可推售，但因意外致項目停工，現需兩手準備，不排除要延至明年才可推售。
房協審視加快建 測量界料縮一兩月
房協主席陳家樂去年底曾稱該項目至少延遲半年才落成，但消息稱現時重置天秤時間未定，恐延誤更長，不排除項目至2026年才建成，房協正審視如何可加快工程進度「追落後」，亦正評估政府獨立專家調查報告結果會否對工程構成更大影響。
測量師學會建築政策小組主席何鉅業接受查詢稱，由於工程延誤近半年，要追回原本完工期「有點困難」，最多只能「彌補不要再遲」。他解釋，一般項目上蓋建造有不少流程，「需要一層層起，做完一層先到另一層」，且項目已施工，建造方法不會再有大改動，目前最多只能捉緊施工流程，同時用盡工程緩衝期，盡可能減少延誤。他估計最終或只能追回一兩個月時間。
工程師：倘換建商恐拖至2027
工程師學會長卜國明稱，勞工處正調查事件，若結果反映承建商有嚴重失誤或吊銷執照；一旦房協需與承建商解約，項目或重新招標，料進一步延誤一年或以上。他說，由招標至批出合約需至少4至6個月，連同新舊承建商交接，過程順利亦需一年，故重新招標屬重大決定，屬罕有案例。
公屋聯會：整體供應影響不大
立法會房屋事務委員會副主席梁文廣稱，事件反映地盤安全對房屋供應的影響，若發生事故，延誤日期將以年度計算。他認為，本港未來將踏入建屋高峰期，是次意外屬警號，提醒政府應加強監察工地安全。
公屋聯會總幹事招國偉則認為，約千伙單位延誤對整體公營房屋供應影響不大，應以地盤安全為優先考量。
西貢區議員方國珊說，R2-2號地盤佔房協2024/25年度資助出售房屋一半供應，加上該址交通便利，高層單位或可享海景，項目延誤將令小康家庭失望。
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