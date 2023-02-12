精進去年底獲復工紙 3起重塔移除 天秤重裝無期 安達臣「居屋」勢延一年

明報記者 區慧盈

涉1400伙 原今年售或延明年

去年9月釀3死6傷的房協安達臣道R2-2號地盤，總面積約1.75公頃，將興建6座高16至23層資助出售房屋，涉約1400伙，原預計2024/25年度建成，佔該年度房協資助房屋量一半（見表）。房協回應本報查詢稱，就地盤內原有3個天秤，承建商精進建築有限公司已先後於去年11至12月收到勞工處的「撤銷暫時停工通知書」，現時3個天秤已移除，房協會繼續檢視工程進度及作適當安排。

該項目因中高層單位或可享海景，被視為資助出售房屋「樓王」，惟消息稱項目原定去年開展上蓋工程、今年可推售，但因意外致項目停工，現需兩手準備，不排除要延至明年才可推售。

房協審視加快建 測量界料縮一兩月

房協主席陳家樂去年底曾稱該項目至少延遲半年才落成，但消息稱現時重置天秤時間未定，恐延誤更長，不排除項目至2026年才建成，房協正審視如何可加快工程進度「追落後」，亦正評估政府獨立專家調查報告結果會否對工程構成更大影響。

測量師學會建築政策小組主席何鉅業接受查詢稱，由於工程延誤近半年，要追回原本完工期「有點困難」，最多只能「彌補不要再遲」。他解釋，一般項目上蓋建造有不少流程，「需要一層層起，做完一層先到另一層」，且項目已施工，建造方法不會再有大改動，目前最多只能捉緊施工流程，同時用盡工程緩衝期，盡可能減少延誤。他估計最終或只能追回一兩個月時間。

工程師：倘換建商恐拖至2027

工程師學會長卜國明稱，勞工處正調查事件，若結果反映承建商有嚴重失誤或吊銷執照；一旦房協需與承建商解約，項目或重新招標，料進一步延誤一年或以上。他說，由招標至批出合約需至少4至6個月，連同新舊承建商交接，過程順利亦需一年，故重新招標屬重大決定，屬罕有案例。

公屋聯會：整體供應影響不大

立法會房屋事務委員會副主席梁文廣稱，事件反映地盤安全對房屋供應的影響，若發生事故，延誤日期將以年度計算。他認為，本港未來將踏入建屋高峰期，是次意外屬警號，提醒政府應加強監察工地安全。

公屋聯會總幹事招國偉則認為，約千伙單位延誤對整體公營房屋供應影響不大，應以地盤安全為優先考量。

西貢區議員方國珊說，R2-2號地盤佔房協2024/25年度資助出售房屋一半供應，加上該址交通便利，高層單位或可享海景，項目延誤將令小康家庭失望。

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