結束中東行 李：宣傳港三大優勢 邀沙特阿美3主權基金來港了解商機

消息：外企納港股通

增阿美上市吸引力

阿美2019年首次在沙特掛牌時，曾考慮在香港或倫敦上市，最終決定只在沙特上市。消息人士指出，如無意外，內地及香港監管機構將於下月公布內地資金透過「港股通」買賣在港上市的外國公司股票，料增加阿美來港上市的吸引力。不過雖有「北水」因素，但消息評估阿美無迫切原因於短期內在沙特以外地方上市。

李家超在中東兩國訪問期間，先後與沙特投資及資訊科技兩名大臣、阿美主席兼行政總裁、阿聯酋總理，以及兩國商界人士會面。包括港交所在內的香港機構與兩國機構共簽署13份合作備忘或意向書。

對於阿美來港機會，李家超昨稱與阿美交流氣氛正面，會保持聯繫。他說，香港過去不斷就經濟發展或市場趨勢強化港交所規例，會按市場需要和實際情况推廣。

港交所沙交所簽備忘 合作屬初步

消息人士說，為迎阿美來港，制度上香港已沒什麼東西要改變。雖然沙特周日開市、周五休市，但技術問題不足以影響阿美決定。翻查阿美年報，目前阿美有分公司在港營運，在內地福建省內兩間合營公司則分別經營煉油及銷售。

港交所在中東行期間與沙特證交所簽合作備忘錄，消息人士指雙方合作屬初步階段，港交所不同部門將研究金融科技、ESG（環境、社會及企業管治）及互掛上市三方面的機會。其中沙特已公布在國內極大規模的種樹計劃，香港的綠色金融或可幫助籌集資金；互掛上市方面，除阿美等上市公司來港掛牌之外，亦可透過ETF（交易所掛牌基金），把國際資金從香港引進沙特。

李家超總結行程時說滿意成果，形容「相當好」，除13份合作備忘或意向書，政府將有很多跟進工作，包括與沙特政府繼續商議制訂促進及保障投資協定等，金管局今年上半年亦會再到訪中東開拓商機，當地商會也來港設立辦事處，他將繼續邀請中東國家來港共同發展。

另外，據悉澳門特首賀一誠亦將訪問葡萄牙，是他上任後首度外訪。