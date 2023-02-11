港對外經貿工作 東盟增歐美減 李家超預告訪東盟國 學者：轉新興市場配合北京

明報記者 鄭啟智 林勵

批出1756萬元合約吸投資

「俄、中亞及其他」佔額最多

香港投資推廣署去年底同時批出6份三年期合約，在6個並無常設經貿辦的地區作投資推廣，要求承辦商吸引當地企業來港直接投資，分別覆蓋俄羅斯及中亞、巴西、法國、意大利和韓國，總值約1756萬元（見表1）。其中「俄羅斯、中亞及其他」地區的合約涉約586萬元，所佔金額最多。投資推廣署回覆本報稱，一直有聘請顧問協助欲來港開展業務的海外企業。至於俄羅斯因俄烏戰事被歐美制裁，會否牽連香港，署方稱特區政府沒有權力、也不會實施其他司法管轄區向某些地方施加單方面制裁。

雅加達曼谷經貿辦去年活動超疫前

現時政府在14個海外城市設經貿辦。本報根據商經局數據，整合各辦事處在對外貿易關係上舉行會議及研討會、拜會當地政府及機構、公開演說、接受傳媒訪問及發新聞稿等工作，整體經貿辦在疫情期間的對外活動及工作均明顯減少，至去年的預算數字仍低於疫情前水平（見表2），若拆分東盟國及非東盟國的經貿辦計算，後者的對外工作減幅與整體相若。

按駐個別國家經貿辦的數據，雅加達及曼谷兩個經貿辦去年全年活動甚至已超越疫情前水平。以2019年2月底開始運作的駐曼谷經貿辦計，同年涉對外貿易的工作共147次，增至2022年全年預算的237次，增幅逾六成；同期駐雅加達經貿辦的工作則由264次增至302次，增幅逾14%。同是亞洲地區的新加坡及東京，駐該兩地方經貿辦同期的工作次數則較平穩。

另外，政府在2021年10月底於迪拜成立經貿辦，該辦事處同年短短兩個月舉行131次對外貿易關係的活動，去年則預算舉辦176次。

雖然多個經貿辦所在的歐洲及美國去年已解除大部分防疫措施，但香港在當地舉辦的活動數字仍未恢復至疫情前水平，以倫敦經貿辦為例，由2019年的1040次減至去年預算的625次；同期紐約則由1250次減至1189次。

學者：歐美主導全球經濟 不應忽略

新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾認為，香港重點向東盟及中東推廣，反映香港與中央的政策方針相當一致。他說新加坡一直與歐美保持緊密經貿關係，提醒香港與新加坡競爭時應留意這點。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波分析，香港過去宣傳過分集中內地，認為加強東南亞和中東作投資推廣無可厚非，但強調歐美仍主導全球經濟金融，政府不應忽略，冀特首亦能率團出訪歐美。

城大公共及國際事務學系教授李芝蘭說，目前地緣政治及國際意識形態衝突下，香港對外商貿關係的確困難，新興市場是較歡迎包括香港的投資者，「最低限度入到門口」。

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