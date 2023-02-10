「光城者」兩認罪成人囚5年及5年3月 未獲1/3減刑

「鼓吹無底線革命」 情節嚴重最低囚5年

被告倉務員蔡永傑（現年21歲、下同）判囚5年3個月，售貨員陳右津（26歲）判囚5年。散庭時有旁聽者高呼「津津，好好照顧自己呀！」

郭官判刑時稱，單單考慮被告透過光城者鼓吹無底線流血革命來推翻政權，已足以列入國安法條文中的「情節嚴重」，雖然無證據顯示有人受煽動，但被告對其想法深信不疑，證明社會上或有人會被煽動，加上當時社會氣氛尚未平息，不少人仍不接受中國對香港行使國家主權，只要煽動一小撮人，便足以嚴重危害社會穩定。

對於被告角色，郭官稱蔡永傑是光城者創辦人，可推論組織理念來自他，他更找來其他被告加入組織，煽惑他人組成串謀，蔡亦積極參與組織活動，在街站及記者會發言、接受網媒訪問，並控制組織的社交平台，可向無限的群眾散佈煽動主張。

擺街站派單張 官：非法謀劃已實行

至於陳右津，郭官認為他在外國生活7至8年，是成熟的成年人，不相信他受人唆擺加入組織，他雖然不曾在街站發言，但在記者會充當英語翻譯，明顯是試圖向國際宣揚該組織的理念。

本案涉及的顛覆國家政權罪設刑期分級制，情節嚴重者可判囚5至10年，情節較輕者可囚5年以下。郭官認為被告非談論計劃而未執行，他們透過擺街站、派發單張等，已將其非法謀劃付諸實行，無異於干犯煽動顛覆國家罪，故應套用國安法的最低刑期，因本案「情節嚴重」，最少判囚5年。

上訴庭早前於「呂世瑜案」裁定國安法分裂國家罪的認罪減刑不得減至低於最低刑期。郭官相信顛覆國家政權罪可沿用上述原則，採納蔡永傑的量刑起點為6年，惟蔡案發時未滿21歲，另減刑半年；陳右律則實質參與較少，以5年半為量刑起點。郭官考慮兩人認罪，減刑至5年，即兩人各減刑16.6%及9%。蔡永傑另涉一宗學校爆竊案，他承認管有攻擊性武器或可用作非法用途的工具罪，判囚半年，部分刑期同期執行，總刑期為5年3個月。

【案件編號：DCCC 801、985/21】