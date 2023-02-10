控方引記者會言論 辯方：何桂藍沒發言

官：控方陳辭依賴他人作為指證 稍後處理

除了控方陳辭，何桂藍一方亦反對控方傳召專家證人作供，講述社交媒體facebook和YouTube等運作，法庭今早會處理有關爭議。

控方開案陳辭引述何桂藍在初選宣言表示，「面對極權，只能夠以我哋嘅人生、前程，甚至肉身同生命作為代價去抗衡國家機器」，決定用盡方法和中共「周旋到底」。庭上播放何桂藍和另一被告岑敖暉拍攝的YouTube片段，何表示若取得立法會過半議席，「就可以逼出一個北京冇可能接受到嘅局面」。

另外，法官在聆訊期間提醒按照法庭傳統，庭上不可飲用樽裝飲品，着庭內的人使用杯子，且只可飲用冷水。午休之後，有律師桌上添置了多個即棄膠杯，並以膠杯盛載可樂和咖啡。

（港區國安法）