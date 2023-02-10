控：抗爭派訂「墨落無悔」免泛民毁約 庭播初選論壇片 梁國雄林卓廷未簽遭質疑

區諾軒或周一作供 官警告勿騷擾證人

控方昨完成開案陳辭，透露今天將處理控方專家證人的爭議，預料下周一（13日）傳召證人，庭上透露有可能先由認罪的被告區諾軒作供。法官陳慶偉警告不准騷擾證人，否則會把涉事者帶離法院，及以刑事藐視法庭罪起訴。

控方指出，本土抗爭派鄒家成與認罪的被告梁晃維、張可森草擬「墨落無悔」聲明書，鄒曾在訪問中解釋參選人需簽署承諾並確保遵從協議，以免泛民毁約。張稱簽署承諾後，絕不可以反悔。

不認罪6人出席論壇 何桂藍：將立會變人民武器

2020年6月28日新界東初選參選人出席民主派初選論壇，而不認罪的6名被告何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林，以及林景楠等認罪被告均有出席。其中鄒家成認為議會需要「攬炒」的抗爭者；何桂藍提出，立法會不再是「議事嘅殿堂」，而是一個「抗爭嘅陣地」，要爭取過半議席，奪取主導權，「將立法會變成人民嘅武器」破局，用盡方式抗爭。時任人民力量主席、立法會議員陳志全表示，以往人民力量走在抗爭「最前線」，屬最早及最可靠的抗爭力量，惟其時議會抗爭要升級，令政府難以通過「惡法」。

梁：歷年否決財案不必簽 林：尊重戴願簽

時任民主黨副主席、立法會議員兼區議員林卓廷在論壇上批評中共粗暴制訂國安法，全面鎮壓香港人。當時林和時任社民連立法會議員梁國雄都沒有簽署「墨落無悔」聲明書。梁在論壇上稱，他支持取得立法會全面否決權，自己多年來都否決財政預算案，認為不必簽聲明。

警方其後在林卓廷的辦公室檢取的初選辯論筆記中，對於不簽「墨落無悔」的回應，林寫道：「因為尊重戴教授，他的決定有他的理據。另外，在會上都有講過如果戴教授真係有份嘢，我哋承諾咗會簽。」

林景楠片中籲撐「黃圈」 犯人欄傳笑聲

時任西貢區議員、區政聯盟前召集人柯耀林則提倡議會和街頭戰線結合反抗，爭取五大訴求。控方在庭上播放其中兩條論壇片段，當時已退出民主黨的柯耀林被問及2018年黨內紛爭，仍否覺得林卓廷「人格卑劣」 ，柯答「係」，但若林卓廷獲勝，自己會按協議支持獲勝的民主派。此時，兩人在庭上不禁發笑，以手勢互相致敬。另外，梁國雄在片段中揚言「撐手足」，而將擔任控方證人的林景楠當時叫梁支持黃色經濟圈。此時犯人欄傳出竊笑，吳政亨舉起中指。

至於出選立法會超區、時任公民黨東區區議員李予信，控方稱他曾出席公民黨記者會，時任黨魁、認罪被告楊岳橋承諾「義無反顧」否決政府預算案。李在論壇表示會投入街頭戰線和國際線。後來李在初選落敗，惟以「Plan B」補上被DQ（取消資格）的民主派參選立會。

擬參選立法會衛生服務界的余慧明，為醫管局員工陣線時任主席及自稱本土抗爭派，控方引述她撰寫題為〈踏上這攬炒旅途〉的文章，她表示經過醫護罷工一役，打算否決政府議案，以觸發憲政危機，藉「三罷」和國際線致社會停擺。余的寓所被找到寫有「光復香港 時代革命」口號的文件。審訊今續。

【案件編號：HCCC 69/22】

明報記者

（港區國安法）

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