誤指兩被告「無差別」否決財案 控方將改陳辭

控方昨在庭上播放被告彭卓棋在港島選舉論壇的片段，彭表示民主派在立法會要達至「35+」，面臨國安法壓境，「我哋入到議會不惜以肢體抗爭、癱瘓政府、否決預算案，亦會用議員身位支援街頭抗爭」；惟開案陳辭列出彭說「無差別（Indiscriminately）」否決預算案，辯方提出彭卓棋並無說過「無差別」一詞，控方稱會修改書面陳辭。

控方又主動澄清，在開案陳辭內提及被告施德來的競選單張及facebook帖文，曾分別提及「無差別」運用立法會權力否決財政預算案、「無差別」否決財政預算案，原文均無「無差別」字眼，稍後會刪去這用字。

「專制獨裁」譯Directorship 官促改正

控方開案陳辭在引述黃碧雲在九西初選選舉論壇上發言，指她主張團結民主派力量抵抗惡法，包括《國安法》，她指現時政權是不公義及「專制獨裁」（Dictatorship），惟控方誤譯成「Directorship」（董事）。陳官即要求控方更正。

（港區國安法·初選案）