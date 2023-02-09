被問開庭前已離場 取籌者舉中指爆粗 延伸庭未滿正庭不補 旁聽者批浪費資源

法庭前日派發了近310張包括正庭及延伸庭的公眾席籌號，昨日則派出約220張籌號，但正庭下午尚有約10個座位空置。司法機構早前稱，公眾席如有座位閒置15分鐘或以上，相關籌號即時失效，並分配予其他人。

不過，有旁聽市民說，獲職員告知公眾只會在延伸庭籌號派完後，才被安排到正庭後補座位。她投訴，若有人取得正庭籌號後離去，在延伸庭未滿座時「個位都唔會有人fill（填補）番」，未能善用資源。

司法機構：按情况調整延伸庭安排

司法機構昨晚再回覆本報稱，會因應情况調整有關安排，包括在不影響法庭運作下，適度及有序地容許延伸庭的旁聽者轉往聆訊法庭。

此外，法官陳慶偉昨在庭上要求公眾席最後排的女子除下白色帽子，重申法庭不准戴帽和太陽眼鏡。陳官又稱，認罪被告僅以「觀察者」列席聆訊，提醒他們非出席社交聚會，如干擾聆訊或被改到房內旁聽，着「不要濫用你們的出席權利」。

（港區國安法·初選案）