法院玻璃牆破 疑行車天橋射擊

林定國譴責：追究到底

昨午1時許，法院保安聽到響聲，發現涉事玻璃幕牆破裂，於是報警。警方1時39分接報後，到外牆所在1樓扶手電梯大堂及地面調查。現場所見，損毁的玻璃外牆出現約2厘米洞口，呈圓形凹痕並向外碎裂。警方派出最少50名警員到場調查，包括有組織罪案及三合會調查科。警方初步懷疑，有人昨午約1時17分在大樓對出行車天橋向外牆射擊。

警方之後封鎖法院對開一段西九龍走廊慢線調查，現場一度交通擠塞，有警車和交通警在場戒備和疏導。至傍晚6時許，警方封鎖法院對開通州街兩條行車線，約60名警員地氈式搜索一段約50米長行車線，約30分鐘後解封。

位於通州街的西九龍裁判法院，一路之隔便是西九龍走廊。涉事位處大樓3樓的玻璃外牆，與走廊呈接近水平的狀態，相距約30米。西九龍走廊和通州街天橋旁有一個正施工地盤，至於與大樓最接近的建築物之一，是約400米外的麗翠苑。

司法機構加強保安 與警保持聯絡

司法機構昨回覆稱，事件中無人受傷，已報警，相關位置已被圍封，待稍後維修；又表示因應法院正審理矚目案件，已加強保安維持法院秩序，將不時檢視情况，與警方保持聯絡，適時加強保安。

警方重申絕不容忍任何人為達任何目的訴諸暴力，必定堅決採取執法行動維持社會秩序，並對所有違法行為追究到底。

涉及民主派初選、47人被控《港區國安法》串謀顛覆國家政權罪的案件，目前於西九龍裁判法院審訊。案件昨午近4時散庭，由於靠近破損玻璃外牆的兩條扶手電梯停用，獲准保釋的被告、一眾親友和法律團隊成員，均只可乘升降機離開，庭外一度出現人龍。

（港區國安法）