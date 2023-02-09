法院玻璃牆破 疑行車天橋射擊

【明報專訊】正審理「35+初選」案的西九龍裁判法院大樓，外牆一幅2米乘5米玻璃昨午突然破裂。警方初步調查懷疑有人在大樓對出行車天橋向外牆射擊所致，案件暫列刑事毁壞，交由有組織罪案及三合會調查科跟進，昨暫未有人被捕。律政司長林定國昨晚發聲明強烈譴責任何企圖破壞或干擾司法機構妥善執行司法程序的暴力行為，稱特區政府必定追究到底，將破壞社會秩序、衝擊法治的違法者繩之於法。
林定國譴責：追究到底
昨午1時許，法院保安聽到響聲，發現涉事玻璃幕牆破裂，於是報警。警方1時39分接報後，到外牆所在1樓扶手電梯大堂及地面調查。現場所見，損毁的玻璃外牆出現約2厘米洞口，呈圓形凹痕並向外碎裂。警方派出最少50名警員到場調查，包括有組織罪案及三合會調查科。警方初步懷疑，有人昨午約1時17分在大樓對出行車天橋向外牆射擊。
警方之後封鎖法院對開一段西九龍走廊慢線調查，現場一度交通擠塞，有警車和交通警在場戒備和疏導。至傍晚6時許，警方封鎖法院對開通州街兩條行車線，約60名警員地氈式搜索一段約50米長行車線，約30分鐘後解封。
位於通州街的西九龍裁判法院，一路之隔便是西九龍走廊。涉事位處大樓3樓的玻璃外牆，與走廊呈接近水平的狀態，相距約30米。西九龍走廊和通州街天橋旁有一個正施工地盤，至於與大樓最接近的建築物之一，是約400米外的麗翠苑。
司法機構加強保安 與警保持聯絡
司法機構昨回覆稱，事件中無人受傷，已報警，相關位置已被圍封，待稍後維修；又表示因應法院正審理矚目案件，已加強保安維持法院秩序，將不時檢視情况，與警方保持聯絡，適時加強保安。
警方重申絕不容忍任何人為達任何目的訴諸暴力，必定堅決採取執法行動維持社會秩序，並對所有違法行為追究到底。
涉及民主派初選、47人被控《港區國安法》串謀顛覆國家政權罪的案件，目前於西九龍裁判法院審訊。案件昨午近4時散庭，由於靠近破損玻璃外牆的兩條扶手電梯停用，獲准保釋的被告、一眾親友和法律團隊成員，均只可乘升降機離開，庭外一度出現人龍。