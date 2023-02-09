初選案控方引7被告言行主張 涵不同光譜 談議會內外抗爭倡「修苛法」 皆納指控

鄭達鴻游說歐洲 楊雪盈提爭立會控制權

控方昨日讀出開案陳辭，涵蓋7名不認罪被告在初選論壇、記者會等的言論。針對時任公民黨區議員鄭達鴻，控方稱鄭曾出席公民黨記者會。時任黨魁、同案被告楊岳橋當時表示，公民黨承諾在立法會否決政府每一個法案，「義無反顧咁樣對預算案投反對票」。此外，鄭透露在國安法「陰影」下曾游說歐洲議會推行「救生艇」計劃，旨在協助年輕港人。後來鄭勝出初選，按計劃出選立法會，因促請外國制裁港府被取消資格。

而報稱獨立的時任灣仔區議會主席楊雪盈，則被指於記者會提出爭取立法會控制權，要求政府問責。控方引述楊在論壇表示，參選人背負很大責任，呼籲市民在初選投票。結果楊在初選落敗，因當區民主派被取消資格，楊以「Plan B」身分參選。

彭卓棋稱肢體抗爭 何啟明：初選「反暴政」

對於「本土抗爭派」的時任區議員彭卓棋，控方指他在論壇提倡「街頭戰線」、「議會戰線」和「國際戰線」，「入到議會不惜以肢體抗爭」。控方指稱，彭以「手足」形容被捕暴動者，曾在示威場合與執法人員談判，並在選舉單張形容警員為濫權的「極權劊子手」，彭最終在初選落敗。

另一被告為時任民協副主席兼區議員何啟明，控方引述何於論壇稱，自2019年8月起在警署外「同手足食TG（tear gas，催淚彈）」，初選目標正是「反暴政」。根據論壇片段，何稱若有參選人拒絕簽署「墨落無悔」聲明書，市民可用選票「foul走佢」。何後來勝出初選，在facebook稱將在議會內反抗，不會容許警隊接受公帑資助。

至於報稱獨立的時任區議員劉偉聰，亦在同一論壇提倡議會戰線和街頭戰線。控方指稱，劉提議在立法會推行改革，例如修改打壓人權的「嚴苛法律」（draconian laws），亦讚揚示威者展示改變歷史的力量，批評政府委任的律政司長導致市民對司法獨立失去信心。

劉偉聰倡司法改革 黃碧雲強調「議會戰線」

庭上片段顯示，劉偉聰曾建議改革委任司法人員的方式，因現時政府欠缺民主授權，所委任的法官「縱使德高望重都好」，仍欠缺市民的充分信任。劉又稱，另一參選人張崑陽或認為法治不值得再提，「我唔係Sunny（張崑陽），但我依然見到陽光，我見到the sunny sky」，多名被告聞言低聲發笑。劉最終在初選得票不足，沒參選立會。

另一初選落敗者時任民主黨立法會議員黃碧雲，控方稱黃在選舉論壇被問到為何沒簽「墨落無悔」聲明書和承諾「攬炒」，黃稱在戴耀廷要求下則樂意簽署，並會用盡憲制權力爭取五大訴求，後來黃在初選落敗，宣布不參選。

控方表示，警方從黃碧雲辦公室搜查電子裝置，找到初選投票流程檔案，以及黃所撰文章〈有平台才有博奕（弈）之地〉。文中強調「議會戰線」的重要，稱「國際戰線和街頭戰線已成為政府興獄之所在，暫時偃旗息鼓可以理解……在『議會戰線』中輕言而退會三線盡失，留有一地，才有抗爭的着力點，才能與威權政府博奕（弈）下去」。

施德來曾言「攬炒」政府

餘下被告為時任民協主席兼區議員施德來，控方表示，施在選舉論壇表示打算否決預算案，「同呢個政府抗爭到底，『攬炒』呢個政府，因為真正攬炒香港嘅就係林鄭、就係呢一個中共」。初選落敗後施曾發帖感謝戴耀廷和區諾軒籌辦初選。審訊今續。

【案件編號：HCCC 69/22】

明報記者

（港區國安法）

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