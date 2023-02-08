吳政亨「三投三不投」被指初選「骨幹」

早助雷動 被指有份設計初選

控方指稱，網名「李伯盧」的吳政亨是戴耀廷的支持者，他不但有份宣傳戴耀廷和區諾軒倡議的初選目標，亦在策劃和組織本案「串謀」計劃擔任關鍵角色，包括宣傳「三投三不投」。控方透露，警方從吳的電腦搜出名為「media pitch」文件，顯示他有份與戴耀廷設計初選，而「三投三不投」為初選提供賞罰機制和約束力，是令初選成功的「骨幹」。

控方引述吳政亨2020年4月在網媒「獨立媒體」撰寫的文章，吳表示一眾候選人圍繞初選的討論停滯不前，希望「三投三不投」使部分人服從初選機制。文章刊出翌日，吳在facebook發帖感激戴耀廷「加持」他提出的聯署，又指戴耀廷從佔中運動、雷動計劃至初選，「一直挑最難的路而行」。

吳政亨曾在YouTube頻道上載關於「三投三不投」的動畫片段，提倡市民以選票支持初選獲勝的候選人，而不要分散票源予未經初選認證的候選人，以免浪費選票，因為「勝負往往是毫厘（釐）之差，民主派要35+，負擔不起這種浪費」。庭上播片時，吳隨着音樂節拍擺動和搖頭，被告欄發出笑聲。

控方：鄭達鴻稱取35+可「光復法治」

至於另一被告、公民黨東區區議員鄭達鴻，控方指他曾在港島東選舉論壇表明會反對通過財政預算案，若民主派取得「35+」議席，可由制度根本改革，是「光復法治」的最好方法。

（港區國安法）