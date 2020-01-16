初選協調會「枱底片」成控方證據 控方述戴耀廷「攬炒十步」 官：否決財案「無差別」字眼重要

不認罪被告為鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林、李予信、余慧明及吳政亨。案件由法官李運騰、陳慶偉、陳仲衡審理。

控方指出，認罪被告、時任港大法律系副教授戴耀廷於2020年4月提出「攬炒」，並撰寫題為〈真攬炒十步 這是香港宿命〉的文章，解釋「攬炒」時間表（見表）。文章表示，民主派在立法會取得35席以上後將被「DQ（取消議員資格）」，但過程需時，議會在民主派主導下，政府提交的撥款申請均被否決，政府只能維持一般運作，令社會陷入危機，甚至引致「血腥鎮壓」。

枱底片鏡頭多番搖晃 只見戴容貌

控方續稱，戴耀廷於2020年5月8日出席新界西選區的第二次初選協調會議，與會者包括張可森、伍健偉、尹兆堅的代表、譚凱邦、王百羽，以及其他參與者（無提及身分），戴在會上稱新界西和「超區」尚未訂下初選協調機制。控方播放當日的會議片段，畫面顯示從枱底角度拍攝，鏡頭多番搖晃，偶爾拍到戴的正面容貌。

片段中，戴耀廷稱「最緊要就係唯有會令到有解散立法會出現，就係我哋能夠否決到財政預算案，如果否決財政預算案，我哋先至會行到下一步」。他認為要取得35席或以上，運用基本法賦予立法會的權利，「突出包括否決財政預算案，跟住後面嗰啲都係講緊達到五大訴求，淨係會好具體講到明特赦、懲戒警暴，同埋就係重啟政改」，一旦各人同意這原則，便可向外界表達立場。

國安法實施翌日 戴向區諾軒表關注

同年6月9日，戴耀廷與組織者區諾軒、趙家賢、鍾錦麟及民主動力召開記者會，講解「35+」公民投票及眾籌。同月，多名被告遞交初選提名名單，其中林景楠遲交參選新界西的表格，戴、區和趙考慮到何桂藍、鄒家成和林卓廷同意，遂接納林景楠參選。

同月30日，香港實施國安法，戴耀廷翌日向區諾軒表達關注。然而，戴數日後公開表示他作為法律學者，認為初選不會干犯顛覆國家政權及勾結外國勢力兩罪，重申初選屬合法；區諾軒同意，稱「35+」僅是協調。即使時任政制及內地事務局長曾國衞提及初選或干犯國安法，初選仍於7月11日至12日舉行投票，收到逾61萬張選票。

參與初選的74人中有31人勝出，包括鄭達鴻、何啟明、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷和余慧明等27名被告，鄭達鴻、何桂藍等9人被DQ。至於落敗的楊雪盈、李予信被指以Plan B身分，代替被DQ者出選立法會；彭卓棋、劉偉聰、黃碧雲、施德來、梁國雄、柯耀林沒參選立法會，控方指他們均依照串謀計劃行事。中聯辦譴責勝出初選者參選立法會違反國安法，最終政府因新冠疫情嚴峻，押後立法會選舉。

控方指參選者有共同綱領

控方表示，13名本土抗爭派參選者包括被告何桂藍、鄒家成、余慧明、岑敖暉曾一同見記者，岑表明他們旗幟鮮明反對國安法。楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、柯耀林、余慧明，以及公民黨代表鄭達鴻和李予信均簽署「墨落無悔」聲明書，以示抗爭決心。所有參選人亦在初選提名表格和共同綱領表示受協議約束，其間有出席初選論壇。另外民主動力被指負責舉辦初選，眾籌收款逾348.6萬元。審訊今續。

【案件編號：HCCC 69/22】

明報記者

（港區國安法）

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