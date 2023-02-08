梁晃維無依時交選舉申報 官信無惡意准逾期交

國安警曾搜議辦 料其間失資料

高院判辭交代事件經過，提到時任區議員梁晃維2020年6月宣布競逐立法會議席，7月遞交報名表格，惟不足兩星期便遭DQ。政府隨後宣布押後選舉一年，另要求參選人同年9月29日前提交選舉申報，但梁無照辦。梁在誓章中解釋，當他得知選舉押後，以為自己不再是「候選人」，不用再處理任何相關的事務。他亦指雖然選舉事務處曾分別來函和電郵提醒他，但助理查閱後無轉告。直至2021年2月24日，廉署人員上門他才知悉事件。

同年2月26日梁被國安處要求到警署報到，兩日後因涉民主派初選案，被控「串謀顛覆國家政權」罪，3月1日案件首次提堂後便還押至今，面對上限為終身監禁的刑期，他身心俱疲；至2021年年底方有心力處理本案。梁因還押無能為力，託律師和親友找回本案資料，其後因疫情收緊探訪安排，令溝通難上加難。另外，警方2021年1月搜查其區議員辦公室，7月辦公室騰空，被要求清除單位內所有物品，梁相信其間已遺失部分資料。

開支遠低上限 官：難圖利

法官在判辭中接納梁的解釋，認為他認真看待其參選資格，一直以來都有記下其支出與得益，並保留發票及收據。政府史無前例地押後選舉，令梁的警覺性減低，不清楚自己的職責。法官並形容梁的助理無將通知轉達屬「不幸」，雖然欠交申報書並非小事，但若梁不是有另案在身，相信他可以投放精神在本案。此外，梁的選舉開支僅13萬元，遠低於立法會選舉開支上限的266萬元，難以想像可從中圖利，法官批准梁的申請，並下令他向律政司支付約3萬元訟費。

【案件編號：HCMP 77/22】

（港區國安法）