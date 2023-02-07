初選案 辯方指上月才獲萬頁新證供 洽定下周始傳召證人

辯方認為需時閱讀文件和索取指示，希望下周一（13日）才傳召證人作供。控辯雙方討論後，暫定本周四或五完成控方開案陳辭，證人最早於下周一出庭。

庭上透露，除了4名認罪被告被列為控方證人，控方亦打算傳召警方專家證人，講述社交媒體facebook和YouTube的運作。辯方曾就該證人問及控方，控方解釋期間，犯人欄內一度有人喊說「too simple, sometimes naive」。法官陳慶偉提醒眾被告不要大叫或干擾法庭，警告他們勿做出幼稚行為，否則或會安排他們在門後受審。

另外，在散庭之前，陳官亦特別提醒公眾切勿騷擾控辯雙方團隊，如他們不遵守規則，或構成藐視法庭及被判罰，但稱暫未有打算在庭內安裝閉路電視。

官准被告用電腦摘筆記 禁用作溝通

審訊暫時排期90日，法官甫開庭即處理一系列案件管理事項，包括批准辯方為被告申請在聆訊時使用電腦，但他們只可用來摘錄筆記，不可用來溝通；基於懲教保安理由，還押的被告可能不准將電腦帶返監房。此外，代表被告吳政亨的大律師石書銘稱，正在還押的吳手部受傷，將在懲教署安排下接受物理治療，未必可列席聆訊。法官關注為何懲教署不能安排吳於周末治療，辯方稱診所在周末不開放；法官聞言表示，不會因為一名被告做物理治療而押後審期。

（港區國安法）