多人前晚起排隊入庭 有稱「唔知排咩」

法院昨劃出406個公眾席，其中39人可入正庭聽審，其餘均須到延伸庭收看直播影像。記者向輪候市民詢問旁聽原因，有男子說「唔清楚」，有女子誤稱旁聽「國家法」案件。現場所見，一批人取籌後離開法院。開庭時正庭滿座，午休後空出約10個位，法庭保安沒安排其他公眾替補空位。

司法機構：座位閒置15分鐘再分配

對於法庭會否將騰空的公眾席座位重新開放予其他市民旁聽，司法機構回覆查詢稱，昨天所有排隊輪候的公眾人士均取得入庭籌，為善用公眾席座位，如有座位閒置15分鐘或以上，相關籌號即時失效，並會分配予其他人。另外，據司法機構網頁，除預留傳媒、案中人及被告親屬外，今天將有410張入場票，其中43張派發予進入正庭聽審者。

散庭後，數名女子下午約4時到法院外排隊，在記者上前詢問來意後散去。至晚上7時再有近20人來排隊，有人帶備食物、摺櫈，一名女子回應提問稱「我唔知排咩㗎」，一名男子則答「我嚟關心社會」，又說「我知道審咩，但我唔想講」。

社民連主席、被告梁國雄的妻子陳寶瑩指「排隊黨」對欲旁聽市民不公道。曾健成質疑有人收錢排隊。其間警方包圍請願示威者，情况一度混亂，最終警員帶各人到示威區示威。社民連副主席周嘉發涉脫下口罩，被發「口罩令」告票，他事後再回法院旁聽。

（港區國安法）