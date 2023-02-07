林景楠區諾軒4人任控方證人 初選案開審 辯方：區為「重要證人」 16人不認罪

伍健偉林景楠改認罪

伍稱「我顛覆極權未成功」

這宗高等法院案件昨移師到西九龍裁判法院審訊，由法官李運騰、陳慶偉、陳仲衡審理，控方代表為律政司副刑事檢控專員萬德豪及周天行。18名被告昨天正式答辯，伍健偉稱「我顛覆極權國家政權未成功，我承認控罪」，林景楠表示「我認罪」。法官押後兩人於案件審結後判刑，還押的伍健偉留下旁聽，林景楠續准保釋，由兩名男子護送搭升降機到停車場，不久有一輛拉上窗簾的私家車駛離。

何桂藍質疑刪「威脅使用武力」控罪不清

16人否認控罪，分別為鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林、李予信、余慧明及吳政亨（見圖）。梁國雄強調「無罪可認」；何桂藍則稱，律政司在修訂的開案陳辭文件刪去「威脅使用武力」，問對方仍否就此檢控她，並質疑控罪不清不楚。

其餘擬認罪的被告已完成交付程序，當中還押中的岑敖暉、黃之鋒、馮達浚、袁嘉蔚、吳敏兒和毛孟靜昨亦列席旁聽。

控方：16人擬濫權癱瘓政府運作

庭上播戴耀廷介紹初選片段

控方昨午開始讀出開案陳辭，16名不認罪的被告被指於國安法實施翌日，即2020年7月1日，直至他們被捕的2021年1月7日間，一同串謀和與其他認罪被告串謀，旨在顛覆國家政權而組織、策劃、實施或者參與實施，以非法手段，即為以下目的參與一項謀劃，旨在濫用其當選立法會議員的職權，包括在立法會取得大多數控制權，藉以拒絕港府提出的財政預算案、迫使特首解散立法會，從而癱瘓政府運作等，嚴重破壞香港特區政權機關依法履行職能。

控方指出，時任港大法律系副教授戴耀廷於2019年12月提倡「35+」初選、發起涉案串謀計劃，他和立法會前議員區諾軒發布多篇文章宣揚計劃，戴於2020年4月提出「真攬炒十步」，包括無差別否決財政預算案。戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟及吳政亨負責統籌初選，以取得立法會過半數議席；餘下42名被告均參與初選，承諾依從實現初選目的，以及受其結果約束。

庭上播放戴耀廷在記者會介紹初選的片段，他向支持民主的選民解釋立法會過半議席的意義，他表示和區諾軒在地區直選做協調及冀取下23席，「大家都有一個共同理念，即希望立會過半，放到這一個有大殺傷力的憲制武器」，藉此促使政府特赦抗爭者、追究警暴及重啟政改等。

控方續稱，其間有33名被告簽署「墨落無悔」聲明書，部分被告於2020年3月24日至5月8日出席各區初選的協調會議；吳政亨又提出「三投三不投」，呼籲市民不要投票予不支持初選的參選人，以確保他們遵守初選計劃。最終27名被告勝出初選；另有15名被告在初選落敗。審訊今續。

【案件編號：HCCC 69/22】

明報記者

（港區國安法）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676