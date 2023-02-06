美F-22射導彈擊落氣球 華斥反應過度違慣例

墜落南卡州對開水域 碎片交FBI分析

路透社等傳媒引述美國軍事官員報道，一架F-22「猛禽」戰機從弗吉尼亞州蘭利空軍基地起飛，於美東時間上周六下午2時39分（本港5日凌晨3時39分）飛至逾1.7萬米高度，發射一枚AIM-9X「響尾蛇」（Sidewinder）熱追蹤空對空導彈擊向在1.8萬至2萬米飛行的氣球。同場亦有多架其他軍機參與任務。

電視台拍得的片段顯示，導彈飛近氣球後發生一下小規模爆破，但未有起火，氣球隨即扁塌，垂直掉落大西洋。美國聯邦航空管理局（FAA）於行動前以「支援國防部國家安全行動」為由，暫停北卡羅萊納州威爾明頓機場，以及南卡州查爾斯頓、默特爾比奇兩處機場航班升降。

拜登：上周三下令擊落 奧斯汀：有效應對侵犯

美國防長奧斯汀事後發聲明，指美軍戰機「成功從南卡州海岸對出上面的美國空域，擊落屬於並施放自中華人民共和國的高空監察氣球」，指氣球「被中國利用作試圖監察美國大陸上的戰略要所」。他表示總統拜登批示在排除氣球碎片擊傷地面民眾風險後，「盡快完成（擊落）任務」。奧斯汀又強調，相關軍事行動顯示華府「有效應對中國侵犯我們（美國）主權」，指中方行為「令人無法接受」。

拜登表示：「他們（美軍）成功擊落了它（氣球），我想表揚做到這事的飛行員。」他又指自己早在上周三接獲報告後，已下令盡快擊落氣球。拜登當天行動前向記者承諾，將會「好好關照」（take care of）該氣球。

彭博社引述知情人士報道，拜登事前未有就擊落氣球的行動知會北京。路透社引述一名華府高官表示，美國政府於事後有直接與中國對話，國務院亦向全球盟友和伙伴報告事件。

北京稱民用飛艇 「維護有關企業權益」

中國外交部昨天上午發聲明，對美方「使用武力襲擊民用無人飛艇表示強烈不滿和抗議」，指中方「經核查後已多次告知美方，該飛艇屬民用性質，因不可抗力進入美國，完全是意外情况」，並「明確要求美方以冷靜、專業、克制方式妥善處理」。聲明又指「美方執意動用武力，明顯反應過度，嚴重違反國際慣例」，「中方將堅決維護有關企業的正當權益，同時保留作出進一步必要反應的權利」。聲明中並沒說明有關企業的名稱。

中國國防部發言人譚克非昨亦表態抗議美方舉動，指中方將「保留使用必要手段處置類似情况的權利」。

（綜合報道）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676