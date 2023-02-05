牌價跌半 車主嘆淪負資產

賣樓供車 稱不少同行申破產

王說，一度考慮像其他車主一樣「舉手投降」申請破產，「唔舉手（投降）嘅話，基本上每日都生活喺邊緣，差在幾時有一日止唔到血，就沒辦法要跳落去」。

王先生的家族經營紅色小巴生意30多年，高峰時持有數十輛小巴，大多於高位600萬元買入，惟近年牌價「插水式」下跌，令他和家人變成負資產。王說，原本持有10多輛紅色小巴，遇上疫情生意大跌，他唯有賣樓供車，惟及後難以支持，需棄供數輛車，而棄供車後和不少車主一樣，把小巴停泊在長沙灣興華街至元州街一帶。這個小小的紅色小巴「死車墳場」，最少有3至4輛均是王先生和家人無奈斷供的小巴，停泊最長一輛行車證已過期一年，車頭夾滿違泊告票。王說，停車場月租高達4000多元，不少車主為節省支出把車泊在路邊，「博佢唔係每日抄牌，畀罰款可能平過畀租」。

棄供小巴泊街 「罰款或平過畀租」

王先生稱，知道不少車主和他一樣，一直「傾家蕩產」賣樓貼錢供車，但疫情3年來生意一直無起色，最終不少人「跪低舉手」申請破產，有車主原本持有40多輛小巴，更是即日被拖走。

王先生現仍有7輛未供斷的紅色小巴，每月供款近10萬元，惟他投入小巴經營的西旺線，客量在疫下大減，他原聘數司機駕駛該線，只偶爾做替工，近日則需頻密親自落場揸車，但即使「走多幾轉」，仍未能維持足夠經費，因每班車均「等極都坐唔滿」，「試過全日得40幾50個客，但仲要行西隧，隧道費都接近成百元」。

無力出糧 路線一度停運

他說，一直以時薪60多元聘請數名司機駕駛西旺線，上月司機提出加薪，他沒力支付下致路線停運數天，最終與司機商討後以減班及縮短工時暫時解決。他相信不少車主如自己一樣「唔想放棄呢條線，唔想放棄啲客」而死守經營，惟銀行因他們負資產，拒絕批出貸款，大家均「無錢請司機、無錢維修、無錢買保險」。

王說，紅色小巴沒固定路線，優勢便是「就腳」、靈活，「周圍跑得」，盼政府看到紅色小巴的生存價值，積極協助業界渡難關。