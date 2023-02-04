不同意獨立調查抗疫 特首：有些人非常同意我

盧寵茂：抗疫不能預先計劃措施

醫衛局長盧寵茂則表示，「很贊成」特首的說法，稱政府在新冠疫情一直採取持續改進、階段性檢討抗疫措施並調整，又說全世界都是採取該方向。他再形容，抗疫是「摸着石頭過河」，即不能預先計劃措施，他相信即使未來有另一病毒出現，政府很大可能要採取同一政策，「換句話講，即係條河可能每一次都唔同」。他強調，會做到持續改進，不一定需要在某一個階段做獨立調查。

李家超在盧回應後補充，在總結經驗以確保政府有能力應付未來的新挑戰方面，他與其他人的看法一致，「只是總結經驗的方法不同」。他認為，持續總結經驗、持續強化是「最務實有為的方法」，亦是成本效益最高的，又說方法不一樣，並不代表結果會有很大差異。

他其後回應英文提問時表示，若需要其他人的意見，相關部門定會與他們溝通。他表示，希望集中政府的精力發展經濟，強調自己立場清晰，政府將一如既往持續汲取經驗。

狄志遠冀有持份者及立會參與檢討

問到應否成立獨立調查委員會調查抗疫工作，香港醫學專科學院主席梁嘉傑昨表示，在任何事情發生後，例如病人治療不理想，反思和探討有何可做得更好，「是一個非常有益的過程」，但要考慮用何方法、審視什麼、牽涉資源和時間等。他說，「不是單單說做不做某一種調查，或者不做就什麼都不理」。

新思維狄志遠昨日在立法會內務委員會上提出，由主席李慧琼向政務司長陳國基轉達，能否向立法會書面交代政府就疫情檢討的計劃，並希望可公開檢討報告，但李慧琼僅稱會記錄在案，稱內會不是發表個人意見的時段。

日前去信約見李家超的狄志遠向本報表示，不同意檢討疫情與「向前行」有衝突，他說已不強求檢討的形式，但希望檢討過程應有持份者及立法會的參與，否則政府給人感覺便不夠開明，他強調並非要「捉錯處」，冀日後可聯同安老業界約見勞福局表達意見。

（新冠疫情）