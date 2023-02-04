內地團下周可來港 業界嘆缺人料第三季始起

港澳辦昨稱，2月6日起將全面恢復內地與港澳人員往來，包括取消經粵港陸路口岸出入境預約通關安排，不設通關人員限額，同時恢復內地居民與香港、澳門團隊旅遊經營活動。

盼自由行先復蘇 明年初旅客回復七成

香港旅遊促進會總幹事崔定邦歡迎上述安排，認為對自由行一定有幫助。惟他指出，業界過往3年流失約90%人手，尤其旅行社後勤人員及旅遊巴司機等，認為業界重新聘請人手需時，同時需建立信心吸引人手重投行業，料最快今年第三季旅遊業才有起色。他又說，除本港旅遊業需時復蘇外，內地不少旅行社亦因疫情結業，重新籌備公司不容易，他推算需最少半年至9個月方能重新建立品牌。他稱，業界目前正積極籌備新旅遊產品，期望自由行會率先復蘇，明年初訪港旅客有望達至疫前70%。

香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠稱，昨日公布恢復內地與香港往來的通知後，已接獲不少來自廣州、佛山及大灣區等旅客查詢訪港資料，料新安排有助刺激自由行。她說，相較上月不少內地旅客因覺得來港手續麻煩而打消訪港念頭，相信免檢測來港安排有助市場升溫。惟她亦指出，業界不少從業員已轉行，令業界現隱憂，加上業界需時準備行程及宣傳，料本港最快於5月1日黃金周才有較多旅行團訪港。

旅遊網港澳搜索量急增 機票價大降

攜程指出，上述通知發出後，除以香港及澳門為目的地搜索量急增外，連帶港澳跟團遊產品瀏覽量亦上漲180%。攜程續稱，根據統計，截至本月1日，內地至香港直飛航班每周班次近270，出發地包括北京、上海、廣州、成都、福州、南京等26個城市，其中包括4個城市（合肥、無錫、南昌、溫州）本月起重新復飛。

攜程又稱，內地各地飛往香港、澳門的機票價格相比上月新年期間大幅回落，上海往返香港、澳門最低1000多元人民幣，北京往返香港約1500元人民幣，料有助帶動內地赴香港旅遊。

（新冠疫情）