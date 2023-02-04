上水巷仔街九成舖重開 拖篋人再現 居民憂人流暴增 盼政府護秩序「做更好」

明報記者 楊晨

店家估算人流難復疫前

記者昨日發現，巷仔街不少店舖明顯已更新裝潢，有店舖新入貨物仍未擺上貨架。江小姐是巷仔街一間化妝品店老闆，她說今年初相信本港很快能與內地通關，故租下店舖，舖租比疫情期間上升數千元，花了約一個月裝修布置，這兩日才開張，店舖仍未安裝完店舖貨架，亦未想好店名。

同於巷仔街開化妝品店的李先生稱「捱了3年，成條街執到剩番我」，疫情期間幾乎沒有人流，現在通關後重開店舖，很多化妝品已過期數月，只好低價出售散貨。他說，首階段通關後，不少香港代購聯繫他諮詢商品，但對全面通關後的人流量估算保守，認為雖會增加，但難恢復至疫情前。

有居民料內地人或習慣網購 有稱助經濟

香港與內地1月8日已通關，但羅湖口岸未開，上水旅客人流有限。記者昨日發現，巷仔街上不時有人拖着行李箱進出化妝品店。上水居民黃小姐認為近日人流未大幅增加，但擔心全面通關後人流激增，說自己曾被「車仔」軋過。另一居民馬小姐預料，通關後人流不會立刻恢復至疫情前，但會慢慢上升，認為屆時人流過多或影響本地居民生活，提及疫情外出時，會迴避人流要選擇較偏僻的路線，「以前條街人好多，而且不是很乾淨」。

同住上水的羅女士則認為，疫情3年，內地人或已習慣網購或其他購物方式，料全面通關後人流不會激增。家住粉嶺的黃先生在屯門上班，須在上水轉車回家，他說來港「掃貨」亦是消費，有助經濟復蘇，但批評政府過往在維持秩序等方面不足，希望未來能有更多作為。

（新冠疫情）