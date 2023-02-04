羅湖重開9卡車受考驗 議員憂迫爆

羅湖站重開後，金鐘來往羅湖於早上9時半至晚上8時，平日平均3.2至8分鐘一班車，周六周日及公眾假期平均4至8分鐘一班，其餘時段3至12分鐘一班。

東鐵往口岸班次比例回復疫前

港鐵：過關與繁忙時間不重疊

東鐵線於上月8日起每日提供135班來往落馬洲站班次。港鐵過境鐵路總管張志強昨稱，羅湖站重開後，港鐵把部分往落馬洲班次重新調回往羅湖，參考落馬洲支線重開後日均約3萬多客量，運作暢順，而旅客出入境與上班上學高峰時間不重疊，認為最新班次安排可兼顧兩個口岸人流。被問到東鐵線9卡車載客量較少，但迎接通關人流仍沿用疫前班次水平能否應付、有何措施解決沿線市民難上車等，張僅重申港鐵會檢視實際情况，適時調整列車安排，港鐵會在東鐵沿線加派160人協助。

據港鐵最新資料，去年11月，東鐵線早上最繁忙一小時的最繁忙路段為大圍至九龍塘段，以每平方米站立4人計算，載客率達83%。立法會議員張欣宇稱，自東鐵線轉用9卡列車後，早上繁忙時段常見迫爆，僅勉強能應付，通關後跨境學童及跨境上班族會加入早上人潮，屆時東鐵將難以負荷。

議員倡增購列車用盡班次量

東鐵線去年全線轉用9卡列車及新信號系統，9卡車載客量約2845人，較以往12卡車3750人減約24%，最繁忙時段最密可2.7分鐘一班車。張欣宇認為，長遠港鐵將來往羅湖及金鐘的班次由現時3分鐘加密至2.7分鐘一班，仍未必可應付人流，港鐵認為足夠是「過分樂觀」。他說新信號系統最盡可加密至兩分鐘一班車，惟需增購列車方能實現，建議港鐵盡早增購列車，「唔好計數計太盡，啱啱好就算」。

（新冠疫情）