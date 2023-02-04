周一全通關 曾留海外「北上檢」南下免 口岸全開人數不限 議員憂申報健康「黑碼」樽頸

盧寵茂：通關後確診跌八成 內地輸入佔比少

特首李家超昨與多名官員召開記者會宣布全面通關措施（見表）。醫務衛生局長盧寵茂說，自上月8日首階段通關，本地確診個案從每日逾1.4萬宗下降至約每日3000宗，跌幅近八成，反映未有加劇本港整體疫情；輸入個案佔本地整體個案約2.6%，維持低水平，而輸入個案中來自內地的佔當中約16%，反映從內地輸入個案的風險較低。被問及放棄多項出入境限制後，如何說服市民疫情不會死灰復燃，他說會密切監察，「用數據支持是否能夠走下一步」，並會提升醫療系統應對能力。

要求不對稱 李家超：確保海外風險可控

當局同時調整部分檢測安排，包取消內地人來港核酸檢測及澳門來港前快測要求，但維持海外及台灣來港前快測要求，而從香港「北上」者，若7天內曾逗留海外地區或台灣，仍須有48小時內核酸檢測陰性證明。被問到相關要求是否不公平，李家超解釋兩地通關涉及大量跨境人流，故需有相關要求以確保來自海外的任何風險屬可控，強調全面通關後一段時間會再檢討。現時內地仍要求由海外入境旅客須持48小時核酸陰性證明。

廠商會：對境外人士經商少少不便

史立德預料當局將陸續取消核酸檢測要求，以達至各方面盡快復常。他說很多商機一瞬即逝，「任何程度放寬必有利帶動經濟」，亦能向外界發出本港已全面開放的正面信息。他透露自首階段通關以來，從境外來港營商人數有上升趨勢，主要來自鄰近地區和東南亞，相信隨着農曆新年假期結束及進一步放寬入境，將吸引更多包括來自歐美的人來港經商。

下周一重開的口岸包括以往人流最高的羅湖管制站。保安局長鄧炳強稱，由於內地當局在羅湖口岸會做改善工程，或影響過關等候時間，建議市民預留多點時間，亦可考慮改用其他口岸。當局早前透露相關管制站出現設施老化和維修問題。實政圓桌立法會議員田北辰稱，據他了解當局曾考慮縮減往返羅湖港鐵班次，以控制羅湖口岸人流，故對港鐵最終回復疫前班次比例感詫異，認為工程若真的影響過關時間，「羅湖會塞成點無眼睇」。

當局籲提前申報 議員倡關口設援助

政務司長陳國基透露，上月8日至本月2日累計逾77萬人次北上、逾70萬人次南下。當局提醒前往內地者可預先登入內地「出入境健康申報」網頁，或通過微信小程序「海關旅客指尖服務」完成內地健康申報，減低口岸擁堵情况。

張欣宇稱，若旅客健康申報的「黑碼樽頸」不解決，以落馬洲口岸為例，估計4萬至5萬人流就令口岸未能應付。立法會議員楊永杰說，長者等旅客的手機在關口未必有數據服務上網下載「黑碼」，建議在關口加設Wi-Fi服務，及協助旅客上網申報。

保安局發言人回覆，警方、入境處和海關聯同運輸署和港鐵，本周三（1日）曾派出數百人在多個口岸實地演練，相關警區已檢視安排，適時調配額外警力支援通關工作。

明報記者

（新冠疫情）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676