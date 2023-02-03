高官主動出訪宣傳 贊助貴賓來港

議員倡重中東東南亞 亦不應避西方

財政司長陳茂波昨表示，問責團隊今年將聯同商界等到訪不同國家地區，介紹香港優勢和推廣旗艦活動。他提到，海外部分人未必了解香港情况，或有誤解甚至負面觀感，政府將「努力說之以理、動之以情」。立法會議員陳振英認為，今屆政府視中東、東南亞為目標市場，宣傳應側重這些地區以達較大成效。目前全球形勢下，陳振英說在歐美宣傳效果可能不大，不過很多企業集中在歐美，宣傳應全面覆蓋各國，不應「因噎廢食」拒到西方宣傳，否則予人感覺偏頗。

政府將贊助1000名海外政商界領袖、傳媒業界和具影響力人士等來港，民建聯立法會議員陳仲尼認為，海外政商界領袖工作繁重，倘希望他們宣傳香港要讓行程獲得實際成果，不應視他們為普通旅客般宣傳，「不止say hello……不僅是去迪士尼和M+」。他建議政府趁大型國際會議如國際金融領袖投資峰會，邀請國際政商界來港並安排遊覽不同景點等，相信成效更大。

李家超明率官員商界訪中東

特首李家超明日將率團出訪沙特阿拉伯首都利雅得、阿聯酋首都阿布扎比及迪拜，與當地政商界領袖會面、考察當地企業、出席論壇和交流活動，亦會到香港駐迪拜經貿辦了解其工作。隨團官員包括副律政司長張國鈞、財庫局長許正宇、商經局長丘應樺、新聞處長陳偉偉和署理一帶一路專員黃宗殷，30多名財經、工商、貿易等界別代表亦會隨行。