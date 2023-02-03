重啟遲旅客習慣或變 學者：過後有隱憂

中長期倡增獨特體驗 邀來港消誤解

李兆波向本報稱，關注優惠措施只可帶來短期效益，因本港重啟旅遊較泰國、日本等地遲，物價較鄰近地區昂貴，同時現時內地經濟稍弱，內地旅客消費習慣過去數年或有變，旅客未必如以往在港大規模消費，「着數、熱鬧過後，都有頗大隱憂」。他認為，中長期要繼續吸引旅客，需加強本港獨特體驗，例如推廣本港殖民地等的歷史文化，改善郊野公園交通配套等，讓訪港者覺得「物有所值」。

鄧希煒表示，宣傳香港最有效方法是邀請海外人士來港，因「seeing is believing（眼見為實）」。他解釋，在新冠疫情外不少海外人士只透過傳媒報道了解香港，對香港的印象是防疫及旅遊有很多限制；他近日重新邀請國外的學者及朋友來港出席學術會議，對方亦反映所見與所知有出入，「香港仍然有活力」。他又認為，本港疫後經濟發展情况樂觀，即使無相關優惠措施，旅客最終仍會重臨。

星學者稱偏重旅客 提議「招商引資」

新加坡學者吳木鑾認為，本港是次宣傳策略偏重為旅客提供優惠，認為要提振經濟應着重「招商引資」。鄧希煒則稱，港府在未來日子擬舉辦的一系列體育盛事或國際展覽活動，已有助吸引高增值旅客。鄧又認為，本港對外宣傳以往太着重歐美角度，如去年11月在港舉辦的國際金融領袖投資峰會不少嘉賓為歐美銀行家，建議日後舉辦國際活動時可同時着重東盟、中東及南美等市場，邀請多元化、不同膚色嘉賓來港，提升國際化形象。

旅遊業方面，旅遊促進會總幹事崔定邦認為，今次宣傳對促進業界復蘇有很大作用，50萬張機票中，約65%由3間航空公司派發，其餘交予旅遊業界，他期望政府可將餘下機票直接分配予旅行社組團，以助入境旅遊業復蘇。