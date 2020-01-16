宣傳港復蘇 派機票料吸150萬客 李家超：最盛大歡迎儀式 星學者：長遠核心在制度

百萬份消費券派旅客 先到先得

李家超昨在活動啟動禮先後以英文、普通話及廣東話致辭，稱香港已進入全面復蘇的新里程，與內地及全世界的聯繫已回復正常，歡迎旅客到香港「多走走，多看看，多找機遇」。財政司長陳茂波在記者會形容，本港推廣策略為「請客來」和「走出去」，即透過盛事活動吸客、問責團隊以至商界到訪外地介紹香港優勢。目前本港仍對海外抵港旅客設疫苗及核酸要求等，陳稱知道要復常須盡快調整措施，會適時公布。

先集中派東南亞 8萬張7月起送港人

機管局2020年向航空公司預購50萬張機票，留待疫情後向旅客派發，局方昨公布，3月起該批機票大部分將交由3間本地航空公司國泰、香港航空及快運，在境外透過大型抽獎、先到先得、買一送一等形式派發，部分由旅遊業界及政府部門經推廣活動送出，因亞洲旅客於疫前佔機場訪港旅客75%，故3月會率先在泰國、菲律賓、印尼、新加坡等東南亞市場派發，其後在內地及東北亞送出，為期半年。

航空公司7月起亦會向香港市民派8萬張機票，詳情稍後公布，另約8萬張派予大灣區客，計及2021年為鼓勵接種新冠疫苗抽獎送出的6萬張機票，機管局共送出逾70萬機票。機管局行政總裁林天福稱，局方當年斥資購買機票本為援助航空公司，最終航空公司「半買半送」，令局方可在預算內獲得逾70萬張機票。至於贊助機票金額，機管局回覆本報稱因涉商業敏感資料不便透露。

至少1億宣傳 邀韓星外商拍片

旅發局亦會以「先到先得」方式向旅客派發逾100萬份「香港有禮」消費優惠券，每份價值至少100元，另亦聯同逾1.6萬間商戶推出旅客專屬優惠。總幹事程鼎一形容，香港算是最後一個地方重啟旅遊，故必須向世界清晰講述「香港旅遊已重啟」信息，局方初步投資至少1億元宣傳「你好，香港！」活動，包括製作逾250條於全球3000個平台播放、預期覆蓋2億人次的宣傳片，以及帶旅遊業界出外參展，邀請媒體、業界、知名人士等來港體驗新景點，費用不包括送贈機票及優惠券。據局方昨發放的宣傳片，除李家超親自拍片，局方亦邀請在港外國商界領袖，本地藝人郭富城、陳慧琳、鄭秀文，韓星Rain等拍攝多條宣傳片。

「你好，香港！」活動除派機票，亦邀請海外政商界及具影響力人士訪港、政府主動出訪內地和外國宣傳，以及舉辦多項大型活動等。新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾表示，香港現處低迷狀態，故需對外宣傳香港已復常；而新加坡政府未如香港般「派糖」吸客，惟據新加坡旅遊局數字，去年12月當地旅客近80萬人次，香港同期僅16萬，港府應思考為何旅客不選擇來港。

星學者：近年多人轉赴星 因港政治

吳亦認為，香港重要角色在於國際金融城市，除重振旅遊業，復常長遠關鍵為重新吸引海外人才與投資者。對於港府將積極對外宣傳，他稱近年不少人轉往新加坡投資及發展，源於對本港政治及制度有保留，強調吸引人才與投資不能單靠推廣，核心在根本制度，包括本港法治、能否維持中西方橋樑角色等因素。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676