羅湖城商戶接通告 2‧6須營業迎全面通關

政府：有信心快全面通關

政府發言人回覆本報，由政務司長領導的「通關事務協調組」一直與內地有關單位緊密溝通及協調，以確保香港與內地通關過程順暢、安全，而且隨時應變及調整，稱目標是盡快與內地實現全面通關，而與內地相關單位在春節期間保持緊密聯繫，進展積極和正面。

深圳市金羅湖商業城物業管理有限公司昨日向商戶發通告，稱接獲正式通知，羅湖口岸將於下周一全面通關，又指內地出境客可從羅湖3號橋，即聯通聯檢樓過關到香港，香港出境客則從聯通聯檢樓地面過關到深圳。港鐵昨回覆，持續維護車站、提升服務及設施，並加強清潔衛生，為口岸重開作好準備。

數十跨境生自行申配額 率先回校

另外，教育局早前表示，跨境中學生下周內可不佔過關配額恢復回港上課，小學及幼稚園跨境生則待本月下旬。昨天有跨境生未待免配額安排便到港上學，上水鳳溪第一小學昨晨7時許，派出教師到上水港鐵站舉牌接跨境生回校。

校長朱偉林稱，全校跨境生有200多人，當中30多人（約15%）昨已回校，指他們等不及政府放寬措施，遂自行申請過關配額，自費在內地做核酸檢測，由家長陪同他們坐港鐵上學，校方會為仍未來港的跨境生提供網課。

教育局昨回覆，就跨境生安排，政府各部門一直與內地有關單位緊密聯繫，務求盡量作出更便捷的復課和通關安排及配套，包括檢疫、健康申報。

（新冠疫情）