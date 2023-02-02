英法官主持獨立調查 公開聽證會 聽遺屬經歷

根據英國新冠疫情獨立調查委員會網頁，獨立調查委員會由上訴法院前法官主持，去年6月底成立，同年10月已開始舉行聽證會，會議紀錄（transcript）會在會議當日於網上發布，公眾可在網上觀看聽證會。委員會表示，將多方面檢視抗疫工作，包括監獄及拘留所防疫安排、為長新冠患者提供醫療服務等。

澳洲報告倡隔年演習增院舍人手

澳洲參議院2020年就新冠疫情成立特別委員會，隨後舉行多次公眾聽證會，並於去年4月公布檢討報告。報告提出19項建議，例如隔年舉行全政府防範大流行演習以提升檢疫能力、增加安老院舍人手及薪酬，以及審視新冠疫情對兒童身心影響等。

另外，新西蘭將透過皇家調查委員會（Royal Commission of Inquiry）調查當地抗疫工作，並由當地流行病學家、前內閣部長及財政部前部長擔任主席，委員會目標於明年中完成調查。當地政府形容，經歷新冠逾百年一遇的大疫症後，「彙整有效的方法（compile what worked）」、從中學會的將有助公共衛生系統應對未來的大流行。

（新冠疫情）