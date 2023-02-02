兩專家重申有必要檢討 劉澤星：模式待思考 孔繁毅續倡獨立委會

認同委會形式 劉：當然是一班人檢討

香港大學醫學院院長劉澤星昨天與傳媒茶敘時表示，經歷新冠疫情「這麼大件事」，一定要檢討，尤其關於是次疫情最受影響的長者，以及如何更成功推動疫苗接種和發展基層醫療。不過，他認為檢討方式有待商討，若要設立「獨立調查委員會」，更要思考委員會模式和組成，因為每個人均曾參與疫情當中，包括政府、醫生或科研人員，必須認真考慮「如何做到獨立呢？」惟他認同以委員會形式主理檢討，「檢討當然是一班人檢討」。

港大內科學系傳染病科主任及臨牀教授孔繁毅昨在港台節目《千禧年代》重申，有需要設「真正獨立、客觀」的委員會檢討抗疫，稱檢討抗疫工作重點在於能否得出宏觀結果，若內部檢討或會出現很多盲點，例如未能審視部門、持份者之間交接有否出問題，認為獨立調查會較好，而委員會若能包括海內外專家，將有助比對各地抗疫手法好壞。

孔：內部檢討難審視部門交接問題

孔繁毅又認為，須趁疫情回落時做大型檢討，並可邀請安老院舍、私家檢測中心及政府部門等持份者參與，檢討報告應公開予公眾查閱，這將有助收集各持份者意見。

政府上月底撤銷隔離令後，改為每日只公布核酸檢測和與新冠相關的死亡個案，劉澤星相信政府會繼續監察住院、重症人數和死亡率，又稱以往呈報快測陽性亦不能用作監察變異病毒株，日後即使只呈報核酸陽性亦足以監察本地病毒株變化。

（新冠疫情）