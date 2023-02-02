政府擬「內部檢討」疫情 涵物資院舍 遺屬斥拒獨立調查「荒謬」 安老業籲「面對過去」

明報記者 陳柔雅、何珮瑚

勞福局牽頭檢討院舍爆疫處理手法

據悉，政府為避免引起政治爭拗，傾向內部檢討抗疫，其中一項範疇是院舍爆疫處理手法，例如檢視一旦再爆疫的處理方案、如何保護最脆弱群組、支援院舍經營者。疫下本港曾現物資短缺，據悉另一檢討範疇是物資供應，包括如何確保物資量可達戰略儲備水平、如何短時間內招標等。

消息：院舍措施冀恒常化納政策

大批院舍在第五波疫情時爆疫，其間勞福局成立加強院舍抗疫能力跨部門工作小組，檢討及改善院舍抗疫措施。消息稱，當局會汲取和總結院舍抗疫經驗和措施，包括暫託中心安排、院舍防感染和通風措施、院舍與醫院的合作、谷針經驗，「希望恒常化，變成系統、政策的一部分」，可行方案之一是沿用上述小組作平台。至於會否公開檢討報告，消息稱仍在研究如何總結經驗。

勞福局發言人回覆本報表示，政府正全面部署復常，優化應變能力應對新變化，包括將抗疫過程中有效的經驗和措施逐步納入日常工作，「將之常規化及恒常化」，並按疫情發展持續總結經驗，把有效應變方案寫進指引，持續優化及更新指引。

安老協會對政府「咁快落閘」詫異

翻查資料，第五波疫情截至上月25日，本港逾1.3萬人染疫亡，當中47%死者住院舍，即逾6100名安老及殘疾院舍院友死亡。安老服務協會主席陳志育昨形容院舍在第五波疫情面對「人道危機」，當時各政府部門協調出問題、「癱瘓」，不少院友在院舍失救，他對特首「咁快落閘拒絕獨立調查」感到詫異，認為對染疫離世者不公道。至於是否接受政府內部檢討，他反問：「大家相不相信這個機制？」

陳志育強調獨立調查非追究個人責任，稱當日許多主責抗疫官員已卸任，「現在問責已無意義」，重點是改善機制和系統，加強未來抗疫能力；籲政府放低包袱，「要有面對過去的勇氣」，若不調查，「憑咩向前看？」

蕭先生的八旬外母去年初染疫後兩次盼入院不果，最終離世，他指第五波大部分死者死於求醫無門，認為負責任的政府應向死者及遺屬交代，形容特首表明不獨立調查是相當荒謬。他說作為遺屬，若不見公開檢討工作「條氣會唔順」，而檢討應「公平、公開、公正」，包含公開聆訊、公眾得以查閱文件，否則內部檢討等同「考試老師不改卷、叫學生改卷」。對於特首稱有持續總結經驗，他認為「自己檢討自己」作用不大，反建議政府交代日常檢討機制、層次。

狄志遠倡辦公聽會 公開報告

陳凱欣：應涵醫界安老業意見

社福界立法會議員狄志遠重申最理想是成立獨立調查委員會，政府願內部檢討屬好事但不足夠，除非引入獨立專家並確保公眾參與，也應公開報告。他又建議舉辦公聽會聆聽院舍、死者家屬意見。

建制派議員陳凱欣在港台節目《千禧年代》表示，獨立調查或檢討耗時約一年，惟新冠已成風土病，也不知道何時有下一波疫情，加上本港抗疫要處理的問題明顯，反問「是否仍需要長時間檢討、調查才知如何處理？」認為港府已設不同專家委員會，倡議各專家即時提出問題並解決。她向本報稱，若政府內部檢討，最好包含醫學界、安老業等持份者意見，不能單從行政架構上檢討，並應公開檢討報告。

（新冠疫情）

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