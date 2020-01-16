將軍澳132區部分設施研遷岩洞 減填海面積

立法會發展事務委員會昨開會討論將軍澳137區及相關近岸填海的初步發展大綱圖，議員普遍支持137區填海造地，以提供5萬個單位，容納13.5萬人口。不過，多名議員關注132區填海容納多項厭惡設施，本身是將軍澳居民的議員周文港形容，「除非好憎將軍澳居民」，否則不會將多項厭惡設施設於人口密集地區。民建聯李世榮贊成發展，但認為不應犧牲居民利益，又指132區對出海域是珊瑚區，質疑為何仍要填海。

反對厭惡設施聚集 議員促另覓選址

就132區擬建之設施，發展局常任秘書長何珮玲稱有需要在區內設置，例如混凝土廠，因混凝土不能長途運輸，且該區將來會有很多新項目；此外，該區並沒興建廢物轉運設施，一直需跨區將垃圾運到其他地區的轉運站，故有需要興建新轉運站。

有議員建議在137區以南、即鐵篸洲對出海域填海，以設置混凝土廠等設施。土拓署東拓展處長梁中立認為不可行，因會影響航道及水質。梁又稱，132區填海選址對出海域的珊瑚是「普通珊瑚，保育價值不高」，而現時提出的填海選址已避開兩個珊瑚群。

132區擬填海興建的包括電力設施。工聯會陸頌雄稱兩電壟斷電力市場多年，「年年賺到盡，撳住搶」，他期望透過132區電力設施向內地買電，降低發電成本，打破壟斷。環境及生態局首席助理秘書長張岱楨稱，132區電力設施落成後，可從東面輸入電力，上岸後連接兩電電網，輸電量佔全港約三成。他說政府會盡可能做多些工夫穩定電費，「如用核電，電費會相對平穩，戰略上長遠可穩定電價」。

工聯會吳秋北及鄧家彪提出動議，要求落實在137區興建接駁至港島東的過海隧道，以道路及鐵路方式分別連接東區走廊及港鐵港島線；動議獲通過，但與會官員表示有技術困難。