單位造價計法未詳列 議員：難向公眾交代

本報計算最貴貼近居屋

房屋局表示從三方面減低簡約公屋造價，包括減少屋內設施，即由提供冷氣機、熱水爐及兩個分別位於廚房及洗手間的抽氣扇，改為只提供熱水爐及洗手間抽氣扇，惟局方未有於文件進一步披露各項目節省的費用。根據當局資料計算，簡約公屋單位造價由78萬元（矮層單位）至89萬元（高層單位）不等，最多甚至較公屋造價高13萬元，造價貼近居屋，與局方公布的65萬元（高層單位）相距約37%。

消息：不能與公屋直接比較

對於當局如何計算造價，消息人士表示，公屋平均單位造價只計及住宅樓宇的地基、上蓋建築、外圍工程及規模土地平整費用等，不包括設計、顧問費及興建商場等成本，強調「高層簡約公屋平均單位成本65萬元的計算方法，基本上與公屋相同」。

消息人士續稱，難以根據工務小組文件中羅列的項目細節計算有關造價，「自己對係對唔到，因為部分項目包含在內，部分則不包含」，又再三表明當局無法再向公眾提供詳細分項計算。有政府中人解釋，簡約公屋的成本包括商舖、外圍設施，所以文件中列出的金額多於房屋局說的65萬元（高層單位），又稱不能直接跟公屋單位造價比較，因計算項目不同，且因為要加快建屋速度，造價會較高。

立法會房屋事務委員會委員江玉歡批評房屋局「離晒大譜」，至今不願公開項目細節及造價，強調局方「有責任講清楚條數點計」。她說局方公布資料欠透明度，予人印象「條數靠估」，局方若有時間邀請議員參觀示範單位，不如提供詳細數字，因涉龐大公帑，需向市民交代，否則難以於工務小組獲批撥款。