啟德簡約屋「屬臨時」 免過城規 居民不滿選址醞釀集會 地建會：改臨屋無得唔同意

消息：原高限不適用

房屋局將於2月8日就首批簡約公屋項目向立法會工務小組申請撥款，昨日上載相關文件。根據文件，啟德世運道選址因鄰近龍津石橋具考古研究價值的地點，毋須作文物影響評估，但會於動工前做環境評估。消息人士稱，由於在啟德興建簡約公屋屬臨時用途，將不用向城規會申請改劃用途或受限於高度限制。消息人士又稱，啟德地皮南面望向港鐵車站廣場，與最近的民居相距140米，而西面則毗鄰龍津石橋保育長廊，且項目不設泊車位，居民會靠公共交通出入，相信對當區交通不會造成影響。消息人士說在推進項目時，會同步作地區諮詢。

多個持份者均持不同意見。地建會執委會主席梁志堅昨表示，作為地產商，歡迎政府為公眾需要興建簡約公屋，惟他擔心該用地5年後的規劃，同時憂將來會「塞爆啟德」，因當區僅有港鐵宋皇臺站及啟德站，擔心日後交通將難以承載該區人口。

議員稱削第二核心商業區概念

當區立法會議員、九龍中的楊永杰稱正計劃舉行集會，已向警方申請不反對通知書，預計本月11日下午在港鐵啟德站外的戶外廣場集會，以反對啟德簡約公屋項目，預計約100至200名居民出席。他說，有關啟德地皮原作為核心商業區，具經濟用途潛力，若興建簡約公屋，將削弱東九龍發展成香港第二個核心商業區的概念。他又提出以鄰近其他選址取代啟德，例如土瓜灣海心公園旁的驗車中心，以及九龍灣Megabox旁的露天停車場等。

九龍城區議員（啟德中及南）張景勛稱，至今未接獲局方商討啟德興建簡約公屋事宜，認為局方目前做法難以落實啟德作為商業中心的規劃。他說政府稱簡約公屋可使用5年，但擔心最終啟德用地「5年又5年，無了期成為簡約公屋」，屆時或多或少影響啟德長遠發展。

啟德1號（II期）業主委員會主席李崇義批評，政府對於啟德的發展方向出爾反爾，對居民非常不負責任。他說當區居民並非反對興建簡約公屋，惟啟德的各項民生措施如學校、公園及遊樂場等，均難以負荷來自簡約公屋的新增人口。他又稱，居民事前未獲局方諮詢，認為局方為求快，強推計劃，漠視民意。

翻查啓德區內資料，該區一直為私人住宅供應重要來源，若連同跑道區及內陸區，該區今年有望推出14個樓盤，提供8592伙。此外，該區私樓呎價一直高企，其中由會德豐及恒地等合作發展、樓花期約1年的MIAMI QUAY I，於去年9月推出時，折實平均呎價22,452元。

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