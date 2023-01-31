免核酸通關 譚耀宗：冀特首今有好消息

高鐵雙向各日增5000票

另外，運輸及物流局公布今日起高鐵車票每日限額南北雙向各增5000張，整體車票增至每日3萬張。

譚耀宗說，市民在內地難做核酸檢測，香港確診者昨起已不用隔離及呈報，認為取消檢測要求符合防疫政策。林健鋒認為現時外國旅客抵港不用做核酸檢測，惟由內地來港則需要，而農曆新年假期後兩地疫情未見爆發，相信很短期內可調整政策。

陳凱欣：風險減 應取消過關配額

立法會議員陳凱欣分析，國家衛健委昨宣布全國疫情進入「低流行水平」，相信內地對疫情定調後很快會調整與香港的過關安排，包括取消核酸檢測要求。她認為兩地疫情風險下降，沒必要以快測代替核酸檢測要求，過關配額亦可一併取消。議員張欣宇認為，近日人流多的時候，內地關口已放棄檢查核酸檢測證明，質疑有關要求「名存實亡」，建議盡快取消。他又說，高鐵增加車票限額後，實際運力只達每日班次75%水平，質疑當局為何要「唧牙膏式」增加車票限額。

（新冠疫情）