狄志遠稱函政府促設獨立委會查抗疫

陳健波：現應推動經濟 非「望番轉頭」

繼至少3名行會成員公開反對獨立調查政府處理疫情，行會成員陳健波亦表示現時應推動經濟復蘇，而非「望番轉頭」，又說過去獨立調查「搞到社會分裂、找人祭旗，成為政治事件」。他說全球面對新冠病毒都是摸着石頭過河，「相信無人可以有權威，判斷邊個措施是正確、錯誤，調查又有什麼意義呢？」

狄志遠稱，由於不少曾處理疫情的官員已不在位，調查不求彈劾或問責，只是在錯誤中汲取智慧。他澄清目前沒有想過引用特權法調查。

陳凱欣：內部檢討或更快有結果

另一議員陳凱欣稱可由政府及醫管局內部檢討。她質疑成立獨立調查委員會或由立法會引用特權法調查，主要是為問責，惟主事官員大多已卸任，認為時機已過，內部檢討或更快有結果。

江玉歡：類似SARS專家委會可接受

江玉歡在商台訪問中稱，最好由政府成立獨立調查委員會多方面檢討，類似2003年設立SARS專家委員會亦可接受。她認為立法會未必有資源處理疫情檢討，呼籲特首李家超決斷，不要由立法會「主動出擊」。

醫衛界議員林哲玄說，政府可成立由專家及社會人士組成的委員會檢討抗疫工作，但不應以問責為目標。

（新冠疫情）