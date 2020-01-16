撤令後310患者自願留隔離營 逾60人申入住

衛生署：撤3.2萬張隔離令

32歲的李小姐入住竹篙灣隔離設施10天，稱早前因家中有高危者而主動申請入住，昨連續第二天快測陰性才決定離開，否則會留下。她向人員要求昨午5時乘專車前往青衣港鐵站，再由家人接走，據她離開時觀察，其入住的小區已無其他人，全車亦僅寥寥數人。

衛生署回覆，昨撤銷約3.2萬張仍在14天隔離期內的隔離令，當中大部分已符合提早完成隔離的條件，即在隔離第四天後連續兩天快測陰性。

衛生防護中心昨起不再透過新聞稿公布每日新增個案，改於政府疫情專題網站每日更新數據。據專題網站顯示，本港昨新增358宗「化驗所陽性核酸檢測」個案，另外多5宗初步分析與新冠病毒有關的死亡個案，網站亦提醒上述核酸檢測數字不代表全港所有個案。

社署將停5000元入院恩恤援助

另外，社署昨公布因應撤銷隔離令，將於2月14日起停止接受新冠患者的恩恤現金津貼申請，此前提交的申請不受影響。有關津貼於2020年11月27日推出，為不享有有薪病假或自僱的新冠患者，因須入住公立醫院而面對經濟困難，提供一筆過5000元恩恤援助，截至上周五（27日）共2728人獲發津貼。

（新冠疫情）