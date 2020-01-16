撤令後310患者自願留隔離營 逾60人申入住

【明報專訊】政府昨日撤銷隔離令，在竹篙灣社區隔離設施的新冠患者可離開，他們可乘搭專車前往青衣港鐵站，或在通知工作人員後自行離開。不過，若有自身需要如家中有長者等高危人士，則可選擇留下，新患者亦可聯絡消防處自願入住隔離設施最多7天，有關過渡安排維持至下月28日。保安局回覆稱，截至昨午5時約230人離開隔離設施，約310人留下。消防處回覆稱，截至昨午4時共收到64宗新申請，其中18人已送往隔離設施，其餘46宗正在處理。
衛生署：撤3.2萬張隔離令
32歲的李小姐入住竹篙灣隔離設施10天，稱早前因家中有高危者而主動申請入住，昨連續第二天快測陰性才決定離開，否則會留下。她向人員要求昨午5時乘專車前往青衣港鐵站，再由家人接走，據她離開時觀察，其入住的小區已無其他人，全車亦僅寥寥數人。
衛生署回覆，昨撤銷約3.2萬張仍在14天隔離期內的隔離令，當中大部分已符合提早完成隔離的條件，即在隔離第四天後連續兩天快測陰性。
衛生防護中心昨起不再透過新聞稿公布每日新增個案，改於政府疫情專題網站每日更新數據。據專題網站顯示，本港昨新增358宗「化驗所陽性核酸檢測」個案，另外多5宗初步分析與新冠病毒有關的死亡個案，網站亦提醒上述核酸檢測數字不代表全港所有個案。
社署將停5000元入院恩恤援助
另外，社署昨公布因應撤銷隔離令，將於2月14日起停止接受新冠患者的恩恤現金津貼申請，此前提交的申請不受影響。有關津貼於2020年11月27日推出，為不享有有薪病假或自僱的新冠患者，因須入住公立醫院而面對經濟困難，提供一筆過5000元恩恤援助，截至上周五（27日）共2728人獲發津貼。