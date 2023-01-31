門診處理新冠者不一 部分無分隔 醫管局稱有指引 受限規模分流有差異

2000新冠額 昨午5時用1400

普通科門診求診者須預先在網上或電話預約，每日有2000個新冠名額。醫管局稱截至昨午5時，普通科門診為逾1400名新冠病人提供治療。在油麻地賽馬會普通科門診診所，昨早約10時門診部幾乎坐滿病人，大多是長者，發燒區未見有人，門口分流站職員會詢問病人有否發燒，有女病人答「有」之後，逕自走到護士站探熱及坐在站旁的椅等候，沒有進入發燒區，6分鐘後獲安排入房見醫生。

油麻地門診設新冠專房

沒特別標誌免標籤病人

記者其後表明身分向醫護查詢，資深護師陳子樂表示有提供小量即日籌予新冠病人，計及預約名額，該診所昨共有100個新冠名額，並特設兩間房專門診治新冠病人，相關醫護當日不會處理其他病人，門口亦沒有特別標誌，以免標籤病人，但醫護會知道誰是新冠病人。

廣華醫院全科門診部昨早9時候診人數不少，多是長者，診所如常設發燒區，惟未見特別房間或指示牌提示新冠病人。記者自稱新冠患者家屬向職員查詢，對方一度着記者經「HA GO」程式預約指定診所，隨即被另一職員糾正，改稱要致電預約，並派發內附預約途徑的小冊子。被問到新冠病人求診是否如一般病人般處理，職員稱「看看到時那邊同事如何處理」，每間診所做法未必一樣。

南葵涌門診分開診治 取藥無分隔

在南葵涌賽馬會普通科門診，有告示指示新冠患者往診所分部候診，由身穿防護衣物的職員登記，接受診治後則獲安排到分部對面的診所，與非新冠病人一同輪候取藥。

混合輪候 求診者有憂有不憂

非新冠病人Ann昨午到油麻地普通科門診診所求醫，稱不擔心與新冠患者混合輪候，相信當局有衡量風險。另一非新冠病人黎女士說有些憂慮，惟認同不能長時間諸多限制，社會終需復常。

預約方面，本報記者昨午1時許登入HA GO，發現預約較前一晚有改善，即日只有7間診所額滿；至下午4時額滿診所增至28間，其中深水埗、荃灣更是全區爆滿。本報亦發現診所名單在不同時間查閱會有差異，例如油尖旺區前晚原有3間診所，其中「廣華醫院全科門診部」卻於昨午1時許消失，數小時後重現；北區原本只有「粉嶺家庭醫學中心」，昨午4時許則增添「石湖墟賽馬會普通科門診診所」。

可預約診所名單 不同時段有別

夏敬恒昨傍晚在商台《經濟脈搏》稱，局方有為診所提供指引，大致上會分隔病人，惟承認各診所規模有別，在分流病人等處理有差異。至於預約名額，他昨早在港台《千禧年代》稱，早前每日約千名病人使用指定診所或遙距診症，相信現時名額足以應付，其中一半是留給長者等高危病人，並額外預留1000個緊急名額。本報昨報道HA GO顯示前晚多間診所爆滿，夏回應稱系統剛開始運作，未有釋放全數名額，運作暢順後將增加，一般開放24小時名額。

明報記者

（新冠疫情）