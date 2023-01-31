旺角10食肆4間拒患者 有健身中心下禁令

有聞「確診」着「快啲走」 有稱只供外賣

本報記者在旺角走訪10間食肆，以新冠患者家屬身分查詢可否攜同染疫家人堂食，有4間表明不招待患者，其中一間餐廳職員聞「確診」二字隨即說不可以，並舉起雙手向外撥，着記者「快啲走」。有冰室職員說只限提供外賣予確診者，「（堂食）最好唔好囉」。另有餐廳職員囑記者用膳時做好個人衛生、符合口罩令要求。

酒樓稱僅能提醒 盼政府宣傳染疫留家

倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠對本報記者表示，現時政府已無任何指引，故食肆沒有理由阻止客人堂食，亦無法得知客人是否染疫，最多是見到有咳嗽流鼻水等病徵食客時，問候其身體狀况並稍作提醒。他說期望政府加強宣傳，若市民染疫盡量居家休息，外出戴口罩，另希望政府加強公民教育。

有健身中心稱仍設體溫計了解顧客健康

記者另以顧客身分向多間健身中心查詢，GO24 Fitness職員表示因擔心高峰時期人數多導致集體感染，故拒絕新冠患者到場；PURE Fitness職員呼籲留家休息，期望患者自律；24/7 Fitness職員建議患者不要到中心，另稱門口仍有體溫計了解顧客健康狀况。本報再以記者身分向上述3間健身中心查詢，截稿前未獲回覆。香港健體專業人員總會會長王曉山稱，由於入場者毋須使用疫苗通行證等，健身中心無法得知他們是否確診，只能靠其自律。他說，一旦得悉入場者確診，健身中心會建議其留家休息，待康復後再到中心。

平機會：診所缺藥拒收症非歧視

平機會回覆查詢表示，在《殘疾歧視條例》保障下，一般而言，服務提供者不應基於顧客的殘疾或疾病而拒絕提供服務，相關疾病包括新冠病毒。而據《殘疾歧視條例》第26條2a，若提供有關的貨品、服務或設施會對提供者造成不合理的困難，其拒絕行為將不被視作歧視，平機會透過電話舉例解釋說，如診所因未有相關藥物而未能收治新冠病人則不屬歧視。

（新冠疫情）