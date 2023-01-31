本報查詢12間私醫 1/3願診治 診所稱無藥、憂傳染拒治新冠 林志釉：或違守則

有願治診所稱取藥要先申報 惟平台已撤

本報記者昨查詢的12間私家診所中，有一半已在醫健通登記並有向政府領取新冠口服藥，當中3間診所表示可收治新冠患者，惟當中有診所表示患者如要索取新冠口服藥，須事先向政府申報，但其實申報平台隨着港府撤銷隔離令已即時關閉；1間因預約爆滿至下月9日未能收症；餘下兩間則稱因用盡新冠藥物而未能收治新冠患者，當中包括「盈健醫務中心（鰂魚涌）」。盈健醫療回覆查詢時對構成不便致歉，並解釋該醫務中心因未有足夠藥物而需暫停相關服務，已於同日下午恢復診症服務。

而未有向政府申領新冠口服藥的6間診所中，有3間診所以「驚傳染其他人」、「無藥處理唔到新冠患者」為由拒絕為新冠患者提供服務；而1間會為新冠病人提供服務的診所，護士有特別提醒診所未有提供新冠口服藥，着記者注意。

醫生領藥上限減 問原因衛署着找政策局

衛生防護中心月中向登記醫健通醫生發信，表示由1月12日起，每名醫生每次可要求領取的新冠口服藥上限由每款10個療程減至6個療程。衛生署昨回覆本報查詢稱，已於醫健通登記的私家醫生成功登入網上平台提出要求後，藥物供應商一般會於數日內直接將藥物送到其指定的應診地址。至於為何下調索取藥物上限、會否考慮提高配額等，衛生署着記者向相關政策局查詢。

家庭醫生稱其求診者僅一成要處方新冠藥

家庭醫生鄭志文表示，暫時未有聽聞新冠藥物供應出問題，估計部分診所在長假期後趕不及補給藥物。他引其診所經驗為例，稱新冠求診者中只有一成患者須處方新冠口服藥，加上毋須用盡藥已可再次申領口服藥，相信6個療程的配額問題不大，惟建議當局因應需求適時調整配額。

業界稱有醫生或因年紀、家人未能治新冠

另一名家庭醫生林永和指出，並非每個新冠患者均要處方口服藥，故不認同有診所因不夠藥劃一拒收新冠患者，建議「睇咗先都冇壞」。他另表示，隨着指定診所、新冠遙距診症服務告一段落，估計患者對私家醫生需求將增加，認為港府可考慮提高每次取藥上限。

對於有私醫被指拒收新冠病人，林永和在港台節目《千禧年代》表示，部分醫生或因年事已高、與長者同住等因由而未能為新冠患者提供服務，籲市民諒解。

林志釉向本報表示，醫生若無合理解釋拒絕為新冠患者診症，或有可能違反專業守則，加上新冠患者除口服藥亦有可能有其他醫療需要，故不認為未能提供藥物屬拒收的合理理由。

（新冠疫情）