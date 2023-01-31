本報查詢12間私醫 1/3願診治 診所稱無藥、憂傳染拒治新冠 林志釉：或違守則

【明報專訊】隨着本港撤銷隔離令，新冠患者可自由外出求醫，為減輕公營醫療系統壓力，當局呼籲輕症者向私家醫生求醫。本報記者昨日以新冠患者家屬身分向12間私家診所查詢，只有4間診所願意診治新冠患者，其餘8間包括稱因沒有新冠藥或憂感染其他病人拒診、不建議到診所求診，及以不同理由表示無法診治，例如有兩間向政府申領了新冠口服藥的診所稱因用盡了藥物而未能看症。本身是醫委會成員的香港病人政策連線主席林志釉向本報表示，醫生若無合理解釋拒絕為新冠患者診症，有可能違反專業守則，加上新冠患者除口服藥亦可能有其他醫療需要，故不認為未能提供藥物屬拒收的合理理由，「憂感染其他病人而拒診」也不合理。
有願治診所稱取藥要先申報 惟平台已撤
本報記者昨查詢的12間私家診所中，有一半已在醫健通登記並有向政府領取新冠口服藥，當中3間診所表示可收治新冠患者，惟當中有診所表示患者如要索取新冠口服藥，須事先向政府申報，但其實申報平台隨着港府撤銷隔離令已即時關閉；1間因預約爆滿至下月9日未能收症；餘下兩間則稱因用盡新冠藥物而未能收治新冠患者，當中包括「盈健醫務中心（鰂魚涌）」。盈健醫療回覆查詢時對構成不便致歉，並解釋該醫務中心因未有足夠藥物而需暫停相關服務，已於同日下午恢復診症服務。
而未有向政府申領新冠口服藥的6間診所中，有3間診所以「驚傳染其他人」、「無藥處理唔到新冠患者」為由拒絕為新冠患者提供服務；而1間會為新冠病人提供服務的診所，護士有特別提醒診所未有提供新冠口服藥，着記者注意。
醫生領藥上限減 問原因衛署着找政策局
衛生防護中心月中向登記醫健通醫生發信，表示由1月12日起，每名醫生每次可要求領取的新冠口服藥上限由每款10個療程減至6個療程。衛生署昨回覆本報查詢稱，已於醫健通登記的私家醫生成功登入網上平台提出要求後，藥物供應商一般會於數日內直接將藥物送到其指定的應診地址。至於為何下調索取藥物上限、會否考慮提高配額等，衛生署着記者向相關政策局查詢。
家庭醫生稱其求診者僅一成要處方新冠藥
家庭醫生鄭志文表示，暫時未有聽聞新冠藥物供應出問題，估計部分診所在長假期後趕不及補給藥物。他引其診所經驗為例，稱新冠求診者中只有一成患者須處方新冠口服藥，加上毋須用盡藥已可再次申領口服藥，相信6個療程的配額問題不大，惟建議當局因應需求適時調整配額。
業界稱有醫生或因年紀、家人未能治新冠
另一名家庭醫生林永和指出，並非每個新冠患者均要處方口服藥，故不認同有診所因不夠藥劃一拒收新冠患者，建議「睇咗先都冇壞」。他另表示，隨着指定診所、新冠遙距診症服務告一段落，估計患者對私家醫生需求將增加，認為港府可考慮提高每次取藥上限。
對於有私醫被指拒收新冠病人，林永和在港台節目《千禧年代》表示，部分醫生或因年事已高、與長者同住等因由而未能為新冠患者提供服務，籲市民諒解。
林志釉向本報表示，醫生若無合理解釋拒絕為新冠患者診症，或有可能違反專業守則，加上新冠患者除口服藥亦有可能有其他醫療需要，故不認為未能提供藥物屬拒收的合理理由。