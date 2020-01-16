女送隔離 六旬密接者獨居3日猝死 有長期病驗屍揭染疫亡 女兒：母曾稱有病徵衛署沒聯絡

事主呂淑嫻終年62歲，生前任職護理員。是次研訊設5人陪審團，事主親屬沒有委任代表律師協助，唯一列席的有利害關係人士為衛生署。

死因庭設5人陪審團 事主每天須打胰島素服降膽固醇藥 拄杖出入

事主女兒趙海鈴供稱，母親早年已與父親分居，只有她與事主同住於沙田美林邨；母親患有糖尿病、高膽固醇和腎病，每天須注射胰島素、服降膽固醇等藥物，腎病亦引致她腿部不便，要扶拐杖出入，但尚可自行應付短距離路程。

趙海鈴又表示，她於2020年12月8日確診新冠病毒，翌日被送到亞博館接受隔離，母親當時被列為密切接觸者，不可外出，惟沒有衛生署人員收集母親的唾液樣本；至12月10日，趙於早、午及晚都有致電母親，當時事主已透露感到不適，出現流鼻水、頭痛等病徵，並已服藥，同時稱仍沒有衛生署人員聯絡她，當晚是兩母女最後一次對話；12月11日，趙再於早、晚致電母親，均無人接聽，令她感到緊張；翌日她接到親戚致電，稱事主屋內傳出電視聲，但無人應門，遂允許親戚代為報警，其後由消防破門進屋，最終發現事主倒斃牀上。

女兒確診送亞博 衛署促母勿外出 答允派員跟進 未收集唾液樣本

事主鄰居陳榮英稱，2020年12月10日，她應街坊指示，上門為事主送晚飯，當時事主沒有咳嗽或流鼻水，但透露自己胃口不佳，一整天沒有進食，希望鄰居之後能為她準備辣味食物；翌日有街坊與陳分別向事主送早餐及晚餐，但都無人應門，陳榮英向保安打探消息時，對方稱事主外出。

死前一日鄰居送飯沒應門 保安稱外出

救護總隊目陳健民供稱，消防員於同月12日下午約4時半破門入屋，陳健民隨行步入房間後，見到死者平躺牀上，沒有呼吸脈搏，背部出現屍斑，有表面死亡迹象，估計她最少於6至8小時前死亡。

威爾斯親王醫院內科醫生Ozaki Risa供稱，事主早於2005年因糖尿病及高血壓求診，直至2020年3月事主血糖度數達標，血壓及胰島素狀况良好，院方處方口服藥及注射胰島素。醫生指出，若病人停藥兼患其他病症，如新冠，有較高機率昏迷，或有可能出現併發症；若注射胰島素後沒有進食，病人有可能血糖過低，嚴重可致昏迷。

研訊今日繼續，料傳召衛生署人員作供。

【案件編號：CCDI-367/21】

明報記者

（死因研訊）

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