簡約公屋展示範單位 5人戶300多呎月租料2650元

政府新聞網昨日報道，何永賢早前帶同接受社福機構服務的劏房戶參觀簡約公屋示範單位，並介紹單位設計和基本配備，讓劏房戶了解簡約公屋特點。示範單位面積300多呎，影片所見，單位內分開客廳及休息位置，設獨立廚廁，廚房為開放式，「睡房」擺放了一張雙人牀及一張碌架牀，客廳放了梳化和餐枱。據了解，簡約公屋單位只有基本設施，例如配備廁所電熱水爐和抽氣扇，但不包括廚房抽氣扇、家俬及冷氣機等。

劏房戶「救生艇」 何永賢：價值無法計算

何永賢透露，該單位月租初步預計2650元，為同區新建傳統公屋九折。她表示，簡約公屋有自己的一門一戶，可以很好地讓小朋友成長，形容是幫助劏房居民的「救生艇」，這價值是「沒法計算」的。

報道指參觀期間，有輪候公屋約一年半的劏房戶吳女士表示與兒子相依為命，她向何永賢講述自身情况時感觸落淚，又表示非常滿意示範單位的設計，盼可盡快上樓。帶同家翁、家姑和6個月大女兒參觀的梁太稱，已輪候公屋約4年，指示範單位環境寬敞，小朋友有充足活動空間，14歲的大兒子可在書桌上做功課，又有自己的睡牀，日後毋須再與妹妹和媽媽同眠，認為示範單位切合其一家需要。

何永賢說，簡約公屋由建築署負責興建，以組裝合成法加快建屋速度，按現時目標，建築期約為一至兩年，換言之居於惡劣環境的家庭有望提早一年搬到較好的安樂窩。她稱政府目標於未來5年內興建約3萬個簡約公屋單位，主要提供予輪候傳統公屋3年以上的申請者，以家庭申請者優先，若結合簡約公屋和傳統公屋，未來5年的公營房屋總建屋量將增至約15.8萬個單位，較上一個5年期增加約五成。